Při vzpomínce na Abrháma kolegové vždy připomínají i jeho ženu Šafránkovou

Praha - Jako na nerozlučnou dvojici, kteří často tvořili pár i před filmovou kamerou či na jevišti, vzpomínají kolegové a přátelé na herce Josefa Abrháma a Libuši Šafránkovou. Po necelém roce od úmrtí Šafránkové zemřel v pondělí její manžel Josef Abrhám. "Jsou chvíle, ke kterým se těžko dá něco říct. Když odejde výjimečný a v tomhle případě i blízký člověk... Strašně toho lituju a myslím na jeho rodinu, vnuky a všechny blízké. Bude mi po něm smutno a myslím, že tady bude strašně chybět," řekl dnes ČTK herec a ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský.

Doplnil, že donedávna Abrhám se Šafránkovou u něj hráli ve videosekvencích ze záznamu Bogarda a Bergmanovou ve hře Zahraj to znovu, Same. "Hráli jsme to asi čtyřistakrát. Na konec na poctu Líby (Šafránkové) jsem se rozhodl, že už to představení ukončíme. Byla na něj velká návštěvnost a dalo by se hrát ještě několik let, ale už mi to připadlo nepatřičné. Budeme je mít oba dva stále před očima," uvedl.

"Josef Abrhám byl tvůrce, který nejvýznamnějším způsobem ovlivnil podobu herectví v českém divadle i v širším evropském kontextu. Každé představení bylo především setkáním s Josefem Abrhámem jako s osobnosti, která zastává hodnotově silný vztah ke světu," sdělil ČTK Jan Burian, generální ředitel Národního divadla, kde Abrhám také působil. Podle něj byly Abrhámovy divadelní postavy vždy autentickým a pravdivým vyjádřením Abrháma jako člověka i umělce. "Tento, v 60. letech převratný způsob herectví, se v českém divadle uplatňuje i dnes a mezi jeho významné nástupce patří třeba soubor Dejvického divadla. Josef Abrhám byl mimořádně populární tvůrce, který neztratil sám sebe v bulváru, a uchoval si vlastní uměleckou a morální integritu po celou dobu své kariéry. Také proto byl jedním z nejoblíbenějších herců Václava Havla," doplnil Burian.

"Oni byli s Libuškou léta letoucí nerozlučná dvojice a já jsem měla tu možnost s nimi natáčet film Všichni moji blízcí. Bylo to nezapomenutelné natáčení, oni byli hrozně vtipní a pan Abrhám byl neuvěřitelný," řekla ČTK herečka Tereza Brodská. Spřátelili se a s Brodské manželem, fotografem Herbertem Slavíkem, se setkávali a on je několikrát fotil. "Pan Abrhám byl vždy u toho, když se fotila sama Libuška a to focení jí zpestřoval. Bylo to roztomilé. Takže teď už jsou spolu a možná je to tak asi správně, protože myslím, že jejím odchodem dost trpěl," dodala Brodská.

Abrháma proslavily role všelijakých fešáků, svůdníků, lékařů, role humorné i vážné. Nejvíc ze všeho se zapsal divákům do paměti jako záletný doktor Blažej ze seriálu Nemocnice na kraji města nebo jako podvodník ve filmu Vrchní, prchni!

Veřejnost si ho oblíbila především díky jeho účinkování ve filmu a televizi. Řadu rolí přinesla Abrhámovi už 60. a 70. léta 20. století, mimo jiné ve snímcích Každý den odvahu, Dita Saxová, Pension pro svobodné pány, Partie krásného dragouna či Holka na zabití. V roce 1976 se objevil v epizodním partu v komedii dvojice Smoljak-Svěrák Marečku, podejte mi pero! A s ním přišel zásadní obrat k úsměvným snímkům.

Divácky vděčné úlohy hrál Abrhám v komediích Kulový blesk či Vrchní, prchni!, v rozverné Menzelově adaptaci románu Vladislava Vančury Konec starých časů či v Žebrácké opeře. Abrhámovou nejvýraznější rolí z poslední doby byl part padlého kancléře ve filmovém debutu Václava Havla Odcházení z roku 2011.