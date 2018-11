New York - Basketbalisté Miami porazili ve středečním utkání NBA San Antonio 95:88 a strůjcem domácího vítězství byl Hassan Whiteside, autor 29 bodů, 20 doskoků a 9 bloků. O devětadvacetiletém pivotovi se přitom v poslední době hovořilo spíše s despektem jako o přeplaceném hráči, který přestal naplňovat potenciál. Tentokrát ale 213 cm vysoký basketbalista zazářil a jen za první půli zablokoval osm střeleckých pokusů Spurs.

Svůj nejlepší výkon za poslední dobu navíc předvedl v utkání, v němž týmu z Floridy chyběli Goran Dragič, Dwyane Wade či James Johnson. "Byla by to pecka, kdyby to dnes dotáhl až na triple double. Nicméně bych kromě jeho čísel vyzdvihl jiné aspekty jeho výkonu. Když bude hrát v takové intenzitě, s takovou bojovností a snahou v obraně, tak budeme úplně jiný tým," řekl trenér Erik Spoelstra.

Na straně San Antonia byl nejlepším střelcem Patty Mills s 20 body, DeMar DeRozan nasbíral 18 bodů, 14 doskoků a 8 asistencí.

Teprve podruhé v sezoně prohráli Denver Nuggets, kteří podlehli v Memphisu domácím Grizzlies 87:89. Konečný výsledek stanovil čtyři sekundy před koncem dvěma trestnými hody Marc Gasol, autor 20 bodů. Naopak jedinou porážku má stále na kontě Toronto, které zvítězilo v Sacramentu 114:105. Kawhi Leonard se na tom podílel 25 body a 11 doskoky.

Pátou výhru z 11 zápasů slaví Los Angeles Lakers, kteří na svém hřišti přehráli Minnesotu 114:110. Hosté přitom proměnili 20 trojek, čímž stanovili nový klubový rekord. O sedm z nich se postaral Derrick Rose, který mohl v koncovce za stavu 112:110 otočit výsledek, ale tentokrát se zpoza trojkového oblouku netrefil. Rose byl s 31 body nejlepším střelcem utkání, Lakers vedl LeBron James, který s 24 body, 10 doskoky a 9 asistencemi těsně nedosáhl na triple double.

NBA:

Atlanta - New York 107:112, Cleveland - Oklahoma City 86:95, Indiana - Philadelphia 94:100, LA Lakers - Minnesota 114:110, Memphis - Denver 89:87, Miami - San Antonio 95:88, New Orleans - Chicago 107:98, Orlando - Detroit 96:103, Sacramento - Toronto 105:114, Utah - Dallas 117:102.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 12 11 1 91,7 2. Boston 10 6 4 60,0 3. Philadelphia 12 7 5 58,3 4. Brooklyn 11 5 6 45,5 5. New York 12 4 8 33,3

Centrální divize:

1. Milwaukee 10 8 2 80,0 2. Indiana 12 7 5 58,3 3. Detroit 10 5 5 50,0 4. Chicago 12 3 9 25,0 5. Cleveland 11 1 10 9,1

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 11 6 5 54,5 2. Miami 10 5 5 50,0 3. Orlando 11 4 7 36,4 4. Atlanta 11 3 8 27,3 5. Washington 10 2 8 20,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 10 6 4 60,0 San Antonio 10 6 4 60,0 3. New Orleans 11 5 6 45,5 4. Houston 9 4 5 44,4 5. Dallas 11 3 8 27,3

Severozápadní divize:

1. Denver 11 9 2 81,8 2. Portland 11 8 3 72,7 3. Oklahoma City 10 6 4 60,0 4. Utah 11 5 6 45,5 5. Minnesota 12 4 8 33,3

Pacifická divize:

1. Golden State 11 10 1 90,9 2. LA Clippers 10 6 4 60,0 3. Sacramento 11 6 5 54,5 4. LA Lakers 11 5 6 45,5 5. Phoenix 10 2 8 20,0