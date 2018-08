Damašek - Při výbuchu zbrojního skladu v severosyrské provincii Idlib dnes zahynulo nejméně 39 lidí a mnoho dalších osob bylo zraněno. Mezi oběťmi je 12 dětí a desítky lidí se pohřešují. O explozi informovala exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Podle agentury AP výbuch zničil dva pětiposchoďové domy. Původní informace hovořily o 18 mrtvých, avšak později se našla další těla.

Nálož explodovala ve vesnici Sarmadá u turecké hranice. "Bilance mrtvých se zhoršila po nálezu dalších obětí pod troskami," oznámila SOHR. Co výbuch způsobilo, jasné zatím není. V budovách přebývali zřejmě lidé, kteří sem prchli z provincie Homs.

Ve sklepě jednoho z domů byl podle opozičních médií muniční sklad, který patřil obchodníkovi se zbraněmi z radikální skupiny blízké Al-Káidě.

Provincie Idlib je poslední částí Sýrie, kterou vláda ještě nemá pod kontrolou. Soustředili se v ní odpůrci Damašku a také mnoho radikálních skupin. Do oblasti jihozápadně od provincie Idlib tento týden dorazily armádní posily a narůstají obavy, že ofenziva s cílem dobýt poslední povstalecký region může brzy začít. OSN již varovala, že případný zásah Damašku v oblasti může vést k tomu, že směrem k turecké hranici začne prchat 2,5 milionu lidí.

Syrský provládní list Al-Vatan dnes informoval, že mohutné vojenské posily dosáhly okraje provincie Idlib. Je to podle něj úvodní fáze rozsáhlé ofenzivy. Podle zdrojů z armádních kruhů citovaných deníkem vojáci postupují přes severní části sousední provincie Hamá.

Při útocích vládního letectva na provincii Idlib zahynuly v pátek desítky lidí, připomněla agentura AP.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes řekl, že do osvobozených částí Sýrie se z jeho země vrátilo čtvrt milionu uprchlíků a že se připravuje vznik dalších bezpečných zón, do nichž by mohli jít. Do Turecka ze Sýrie před více než sedm let trvajícím konfliktem uprchlo na 2,7 milionu lidí. Ankara vede ofenzivu v oblasti severosyrského Afrínu proti kurdským milicím YPG, které považuje za spojence tureckých separatistických Kurdů.