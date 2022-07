Při výbuchu domu v Olšanech zemřel člověk, vznikla škoda za 10 milionů Kč

Olšany u Prostějova (Prostějovsko) - Při dnešním výbuchu domu v Olšanech u Prostějova zemřel člověk. Záchranáři našli pod troskami tělo muže. Jeho totožnost policie ověřuje. Uvedla to na twitteru. Řadový patrový dům detonace zbořila, zasáhla i další dva domy v sousedství. Další dvě desítky domů poškodila. Předběžná škoda byla vyčíslena na deset milionů korun.

Hasiči stále prohledávají sutiny, záchranné a likvidační práce budou pokračovat i v noci.

Sousedé uvedli, že dům obýval asi šedesátiletý muž. Jsou přesvědčeni o tom, že šlo o výbuch plynu. Případ zatím policisté vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení, příčina výbuchu není podle nich jasná. Podle policejní mluvčí Miluše Zajícové byli zraněni tři lidé - sousedka z protějšího domu a dva lidé v projíždějícím autě.

Byla to strašná rána, myslel jsem, že přišla válka, řekl senior z Olšan

Ohlušující rána, po které se sesunul jeden z domů v bytové zástavbě, zastavila dnes před polednem dosud poklidný život v Olšanech u Prostějova. Devětaosmdesátiletý Alois Růžička z nedalekého sousedství si v té chvíli myslel, že přišla válka. Kávu, kterou v té chvíli pil, vylil na sebe, jak se lekl. Jeho dům je po detonaci bez újmy, řadě dalších ve stejné ulici se však tlakovou vlnou vysypalo sklo z oken. Manévry sledují zdejší obyvatelé ještě několik hodin po výbuchu, hasiči stále prohledávají sutiny.

"Bylo to strašná rána, ohlušující. To byla taková rána, že to zatřepalo s baráky. Bylo kolem 11:00, zrovna jsem pil kafe, v té chvíli jsem ho na sebe i vylil. Hrozně jsem se v té chvíli lekl. Vybavila se mi Ukrajina," řekl ČTK Růžička.

Vzápětí jej však napadlo, že v domě nedalekého souseda bouchl plyn, a s ostatními sousedy z ulice je o tom stále pevně přesvědčen. "Vylezl jsem ven a už to tady lítalo, na ulici už byli lidé. Hned po té ráně byli tady olšanští hasiči, kteří mají stálou pohotovost kvůli dálnici. Poté megafony volali, ať lidé v sousedství opustí okamžitě baráky, nevěděli, kde je hlavní uzávěr plynu. Byl to na beton plyn," doplnil senior. V domě, který se po výbuchu sesunul k zemi, bydlel podle něj muž středního věku. "Někdo zas říká, že tam nebydlel, takže to není jasné," doplnil muž.

Sousedé litují i rodinu, která má dům v těsném sousedství s objektem, který vybouchl. Neštěstí se totiž stalo v řadové zástavbě, sousední dům je po výbuchu z poloviny zničen, výbuch citelně poškodil i dům z druhé strany. "Je to mladá rodina, dům opravovali a chtěli se sem nastěhovat. Šli uličkou a plakali," podotkl Růžička.

Událost zcela převrátila život v obci, nejbližší sousedé i odpoledne sledovali dění ze židlí před svými domy, k místu neštěstí přicházeli lidé z celé obce. Ulici obsadili policisté, hasiči, těžká technika. Místo, kde k výbuchu došlo, je z obou stran ohrazené policejní páskou. Nedostanou se tam zatím ani místní. Lidem zatím nejde v domech elektřina. "Je to strašné neštěstí. Čert vem vypnuté mražáky, hlavně aby se nikomu nic nestalo," řekla ČTK jedna z obyvatelek Olšan u Prostějova, která k místu přišla se svým psem.

Ulici v obci z obou stran zatarasili policisté, uzavřeli i sjezd z dálnice, který směřuje na tuto hlavní silnici. "V Olšanech žiju od narození. Takové manévry jsem zažil akorát za války, jinak ne," uzavřel Alois Růžička.