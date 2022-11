Při uvedení do rokenrolové síně slávy zahráli Duran Duran či Lionel Richie

Los Angeles (USA) - Při slavnostním uvedení do rokenrolové síně slávy zahráli v sobotu večer v Los Angeles nově ocenění hudebníci včetně britské skupiny Duran Duran, zpěváka Lionela Richieho nebo kapely Eurythmics se zpěvačkou Annie Lennoxovou. Jména umělců, kteří se letos do síně slávy zařadili, jsou známá už od května. Jsou mezi nimi i rapper Eminem, country zpěvačka Dolly Partonová nebo skupina Judas Priest.

Publikum v sále bouřilo už při prvním vystoupení, které obstarala kapela Duran Duran. Na pódiu ji uváděl herec Robert Downey, který její tvorbu označil slovy "skvělá a promyšlená zábava". Zazněly například hity Girls on Film, Hungry Like the Wolf či Ordinary World a zpěvák Simon Le Bon divákům řekl, že skupina vždy chtěla, aby se lidé díky její hudbě cítili lépe.

"Jeho písničky tvoří soundtrack mého života," řekl při představování Lionela Richieho Lenny Kravitz. Richie pak zazpíval skladby Hello nebo Easy, během které se na pódiu nečekaně objevil i kytarista Dave Grohl z Foo Fighters.

Dave Stewart z Eurythmics představil svou kolegyni Annie Lennoxovou jako jednu z nejschopnějších interpretek, zpěvaček a skladatelek všech dob. Dojatá zpěvačka pak zazpívala například hity Sweet Dreams nebo Missionary Man.

Do rokenrolové síně slávy mohou být umělci uvedeni 25 let po vydání svého prvního singlu. O tom, komu se dostane tohoto prestižního ocenění, rozhoduje více než 1000 umělců, historiků a profesionálů z hudebního průmyslu.