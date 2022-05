Při útoku v izraelském Eladu byli zabiti tři lidé, uvádějí místní média

Tel Aviv - Při útoku ve středoizraelském městě Elad byli dnes zabiti tři lidé a dalších několik jich bylo zraněno. Podle listu The Jerusalem Post policie pátrá po dvou útočnících, včetně nejméně jednoho střelce. Předpokládá, že se jednalo o teroristický útok. Úřady v Eladu vyzvaly obyvatele, aby nevycházeli.

Ve velmi vážném stavu je nejméně jeden ze zraněných, píše The Times of Israel s odkazem na záchrannou službu. Podle téhož zdroje bylo zraněno dalších až sedm lidí. Všichni tři mrtví byli podle The Jerusalem Post čtyřicátníci.

Obyvatelé Eladu podle policejních zdrojů řekli, že dva muži zaútočili na lidi v parku. Jeden z útočníků podle svědků použil střelnou zbraň, zatímco druhý měl velký nůž nebo sekeru. K pátrání po útočnících policie nasadila vrtulník, kontroluje výjezdy z města a rozmístila zátarasy.

Palestinské hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy, útok pochválilo a spojilo jej se zákroky izraelských bezpečnostních složek u jeruzalémské mešity Al-Aksá. K útoku se však Hamás přímo nepřihlásil. Palestinský Islámský džihád útok označil za "hrdinskou operaci".

Izrael, který dnes slaví Den nezávislosti, v posledních týdnech zažil vlnu teroristických útoků, při kterých útočníci z řad Palestinců a arabských Izraelců zabili 15 lidí, včetně tří policistů, píše Reuters. Na okupovaném Západním břehu Jordánu izraelské síly provedly zatýkací razie, které Izrael zdůvodnil snahou zabránit dalším teroristickým útokům. Tyto razie podnítily násilné protesty a přestřelky. Izraelské síly podle propočtů agentury Reuters od začátku roku zabily nejméně 40 Palestinců, včetně ozbrojených členů radikálních skupin, útočníků, kteří nebyli napojeni na žádnou skupinu, a kolemjdoucích.