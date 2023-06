Při útoku nožem ve francouzském Annecy byli zraněni dva dospělí a čtyři děti

Annecy (Francie) - Ve východofrancouzském městě Annecy ráno útočník pobodal šest lidí, z toho čtyři děti ve věku do tří let. Nejméně jeden z dospělých zraněných je ve velmi vážném stavu. Útočníka policie držela. Zatím se nezdá, že by se jednalo o teroristický útok. Dnes odpoledne to novinářům řekly premiérka Élisabeth Borneová a prokurátorka Line Bonnetová-Mathisová. Podle francouzského tisku útočil jednatřicetiletý Syřan, který se hlásil ke křesťanství. Francouzský prezident Emmanuel Macron útok odsoudil jako "naprosto zbabělý", celý národ je podle něj v šoku.

Muž ozbrojený nožem zaútočil na děti ve věku od 22 měsíců do tří let v parku poblíž Annecyského jezera kolem 9:45 SELČ. Dvě ze zraněných dětí jsou cizinci - jedno z Nizozemska a další z Británie. Podle svědků, s nimiž hovořila televize BFM TV, se po útoku pokusil útočník utéct a napadl starší osobu, než ho rychle zadržela policie.

"Důvod (útoku) musíme teprve určit," uvedla prokurátorka. Nic zatím podle ní nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o teroristický čin.

Tři ze zraněných jsou v ohrožení života, z toho dvě děti a jeden dospělý, dodal zdroj blízký případu. Původně média hovořila celkem o sedmi zraněných. Zákonodárce Antoine Armand za Horní Savojsko ve francouzských Alpách na twitteru napsal, že děti byly napadeny na dětském hřišti. Útok označil za "odporný".

Útočník pochází ze Sýrie, potvrdil AFP policejní zdroj. Muž se podle něj narodil v roce 1991, před příchodem do Francie žil deset let ve Švédsku. Premiérka Borneová uvedla, že muž měl ve Švédsku status uprchlíka. Podle AFP se hlásil ke křesťanství a na záběrech z útoku je slyšet, jak křičí "ve jménu Ježíše Krista". Podle premiérky Borneové o muži neměly poznatky tajné služby a předpokládaný útočník neměl ani psychiatrický záznam. Podle médií útočil bezdomovec.

"Naprosto zbabělý útok dnes ráno v parku v Annecy. Děti a jeden dospělý se ocitli mezi životem a smrtí," uvedl na twitteru Macron. "Národ je v šoku. Myslíme na ně, na jejich rodiny a záchranné složky," dodal. "Muž ozbrojený nožem zranil na náměstí v Annecy několik lidí včetně dětí. Díky rychlému zásahu policie byla tato osoba zadržena," napsal na twitteru ministr vnitra Gérald Darmanin.

Poslanci a členové vlády dnes v Národním shromáždění přerušili debatu a minutou ticha uctili zraněné i jejich rodiny, k čemuž je vyzvala předsedkyně Yaël Braunová-Pivetová.