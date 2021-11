Při útoku na vojenskou nemocnici v Kábulu zahynulo nejméně 25 lidí

Kábul - Nejméně 25 obětí a 50 zraněných si vyžádal dnešní útok na největší vojenskou nemocnici v afghánské metropoli Kábulu. Podle agentury Reuters to uvedl jeden z představitelů bezpečnostních složek tálibů. Jiný činitel Tálibánu po poledni SEČ prohlásil, že útok, na němž se podílel i jeden sebevražedný atentátník, již skončil.

"Útok provedl sebevražedný atentátník na motocyklu, který se odpálil u vchodu do nemocnice, a další ozbrojenci, kterým se podařilo proniknout dovnitř," řekl AFP činitel Tálibánu. "Všichni útočníci byli nakonec zneškodněni bojovníky hnutí, kteří dorazili na místo," dodal.

"Nejméně 19 těl a asi 50 zraněných bylo převezeno do nemocnic ve městě," sdělil nejprve AFP představitel ministerstva zdravotnictví, který si rovněž nepřál být jmenován. Zdravotnické zařízení vedené italskou humanitární organizací, které sídlí asi tři kilometry od vojenské nemocnice, na twitteru uvedlo, že přijalo devět zraněných. Reuters později s odvoláním na jednoho z činitelů Tálibánu napsal, že počet zabitých vzrostl na 25. Informace o počtech obětí se ale zatím rozcházejí.

K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Podle afghánské státní tiskové agentury Báchtar při vstupu do nemocnice Muhammada Sardara Dáuda, pojmenované po prvním afghánském prezidentovi, s kapacitou 400 lůžek útočili sebevražední atentátníci. Do nemocnice pak pronikli bojovníci teroristické skupiny Islámský stát (IS), kteří se zde střetli s bezpečnostními složkami tálibů, napsala agentura. Čtyři útočníky zabili bojovníci hnutí a pátého se jim podařilo zajmout, uvedl mluvčí Tálibánu Bilál Karímí.

Svědci uvedli, že kolem 13:00 místního času (09:30 SEČ) slyšeli silnou explozi, po níž následovala střelba. Později se ozvala ještě jedna exploze a další palba. Nad oblastí bylo vidět mohutný oblak kouře a na místo zamířili příslušníci speciálních sil Tálibánu a sanitky.

Od poloviny srpna, kdy se v Afghánistánu dostalo k moci radikální hnutí Tálibán, podnikl Islámský stát sérii útoků na mešity a další cíle. V roce 2017, kdy byla v čele Afghánistánu Západem podporovaná vláda, zaútočil Islámský stát také na kábulskou vojenskou nemocnici. Tehdy zahynulo přes 30 lidí.