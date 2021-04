Při útoku na Kapitol zemřel policista a podezřelý, motiv je neznámý

Washington - Do bezpečnostních barikád před sídlem amerického Kongresu najelo auto, z nějž vystoupil řidič s nožem v ruce a zaútočil na přítomné policisty. Jeden z nich následně zemřel, další je se zraněními v nemocnici. Podezřelý byl postřelen a po převozu do nemocnice rovněž zemřel. Podle šéfky policie zajišťující ochranu Kapitolu (USCP) Yoganandy Pittmanové už hrozba dalšího útoku pominula. Útok zřejmě neměl teroristický motiv ani spojitost s lednovými nepokoji příznivců exprezidenta Donalda Trumpa, uvedl šéf washingtonské policie Robert Contee.

Incident se stal necelých 100 metrů před vchodem do severní části budovy, kde sídlí Senát. Auto podle Pittmanové najelo do kontrolního stanoviště, kudy obvykle do areálu vjíždějí zákonodárci a další zaměstnanci. Podezřelý pak vystoupil z vozidla a vrhnul se na policisty s nožem v ruce a jednoho z nich pobodal. Následně byl postřelen a po převozu do nemocnice zemřel. Kongres dnes nejednal.

Policie uzavřela několik přilehlých ulic, před Kapitolem se podle médií pohyboval zvýšený počet příslušníků bezpečnostních složek a mnoho vozů záchranné služby. Policie dočasně uzavřela budovu Kongresu, nikdo se nemohl dostat dovnitř ani ven. Se zásahem na místě pomáhali agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) i příslušníci národní gardy.

"Nezdá se, že by to souviselo s terorismem, ale samozřejmě to budeme dál prověřovat," uvedla Pittmanová s tím, že motiv útoku je zatím nejasný. Podezřelého neidentifikovala, uvedla jen, že nebyl v hledáčku policie.

Prezident Joe Biden už v době incidentu nebyl v nedalekém Bílém domě, nýbrž na cestě do svého víkendového sídla v Camp Davidu.

V okolí Kapitolu panují zvýšená bezpečnostní opatření od 6. ledna, kdy do něj vtrhli podporovatelé tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa ve snaze přerušit formální potvrzení vítězství kandidáta Demokratické strany Joea Bidena v listopadových prezidentských volbách. Násilné střety tehdy stály život pět lidí včetně jednoho příslušníka USCP.

Po necelých dvou měsících se však ochranná opatření začala uvolňovat, demontován byl například plot kolem budovy Kongresu. Bezpečnostní činitelé nicméně varovali, že nadále hrozí zvýšené nebezpečí dalšího útoku, zvláště od takzvaných "vlků samotářů", kteří nejsou členy extremistických organizací a o svých plánech nikoho předem neinformují.