Při útoku IS v syrském městě Rakka zemřelo šest členů kurdských sil

Damašek - Při sebevražedném útoku teroristické organizace Islámský stát (IS) ve městě Rakka na severu Sýrie dnes zahynulo šest příslušníků kurdských bezpečnostních složek. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zástupce Syrských demokratických sil (SDF), které jsou podporované Spojenými státy a hrají významnou roli v boji proti IS. Jeden sebevražedný atentátník zemřel, druhý byl zadržen. Islámský stát se k útoku přihlásil.

Podle mluvčího SDF bylo pět útočníků nejspíš členy spící buňky islamistů. Dva měli na sobě pásy s výbušninami a zaútočili na kontrolní stanoviště bezpečnostních složek. Při následných potyčkách byl jeden z útočníků zabit a další zadržen, po zbývajících teroristech kurdské jednotky pátrají. Kolik bylo zraněno příslušníků kurdských bezpečnostních sil, nebylo jasné.

Cílem útočníků bylo podle všeho velitelství kurdských sil ve městě Rakka, kde se nachází i věznice. V ní je drženo asi 200 bojovníků Islámského státu, uvedla Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která sídlí v Británii a situaci v Sýrii monitoruje prostřednictvím sítě dobrovolníků. Jak SOHR poznamenala, útok byl již šestnáctou operací provedenou tento měsíc v oblasti pod kontrolou SDF spícími buňkami Islámského státu.

Syrská občanská válka, kterou zažehlo utlačování prodemokratických demonstrací v roce 2011, se postupně zkomplikovala zapojením různých islamistických skupin a několika regionálních a zahraničních mocností. Konflikt si podle různých odhadů vyžádal přibližně 500.000 mrtvých a miliony lidí přinutil opustit domovy.

V roce 2014 se radikálům z Islámského státu podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a skoro třetinou Iráku. O tři roky později přišel Islámský stát prakticky o veškerá území, včetně svých hlavních bašt - iráckého Mosulu a právě syrské Rakky. Navzdory ztrátě území ale příslušníci teroristické skupiny v obou zemích i nadále sporadicky útočí.