Při tureckém raketovém útoku v Dahúku zemřelo osm turistů, 26 zraněných

Bagdád - Nejméně osm mrtvých a 26 zraněných si dnes vyžádal turecký raketový útok proti Kurdům v severoirácké provincii Dahúk. S odvoláním na kurdské bezpečnostní zdroje a kurdské oficiální činitele o tom informovala agentura Reuters. Podle agentury AP jsou ale oběťmi iráčtí turisté, kteří přijeli do střediska Barach v okrese Zacho ležícím na na hranici mezi Tureckem a iráckým Kurdistánem. Turecko později popřelo, že by bylo do útoku jakkoli zapojeno.

Středisko zasáhly nejméně čtyři rakety, řekl agentuře AP starosta okresu Mušir Muhammad. Všechny oběti jsou podle něj irácké národnosti a jsou mezi nimi i děti včetně ročního batolete. Několik zraněných je v kritickém stavu.

Irácká vláda útok odsoudila a označila ho za "do nebe volající porušení irácké svrchovanosti", jak uvedlo v prohlášení irácké ministerstvo zahraničí.

"Tento útok vedl ke smrti a zranění civilistů, z nichž většina jsou ženy a děti," řekl irácký premiér Mustafá Kázimí, který do oblasti vyslal delegaci vedenou ministrem zahraničí Fuádem Husajnem. "Brutální útok podtrhuje skutečnost, že Turecko ignoruje neustálé žádosti Iráku, aby se zdrželo vojenského narušování iráckého území a životů iráckých obyvatel," dodal Kázimí.

Irácká vláda také nařídila ministerstvu zahraničí, aby si předvolalo tureckého velvyslance v Bagdádu a předalo mu protestní nótu. Irák také povolal ke konzultaci svého chargé d'affaires v Turecku a pozastavil proces jmenování nového velvyslance, informovala tisková agentura IRNA.

Ankara ale odpovědnost za dnešní krveprolití odmítá. "Turecko je proti jakýmkoli útokům, které cílí na civilisty. Vede boj proti terorismu v souladu s mezinárodním právem," uvedlo podle AFP v prohlášení turecké ministerstvo zahraničí. Ankara naznačila, že by za útokem přitom mohla stát strana kurdských pracujících (PKK), přímo tuto organizaci ale nejmenovala.

Mise OSN v Iráku vyzvala k důkladnému prošetření okolností útoku. Spojené státy oznámily, že situaci po raketovém útoku na civilisty na severu Iráku sledují.

Mluvčí ministerstva zahraničí Ned Price zatím odmítl útok dále komentovat, uvedla agentura Reuters. Na pravidelném tiskovém setkání Price zopakoval americký postoj, že by jakékoli vojenské akce v Iráku měly respektovat iráckou svrchovanost a územní celistvost.

Stovky iráckých turistů přijíždějí do kurdské oblasti z jihu země během vrcholících letních veder, protože na severu je počasí relativně chladnější.

Turecká armáda v Iráku útočí na členy turecké strany kurdských pracujících (PKK) řazené v Turecku k teroristickým organizacím. Dnešní útok je první, při kterém zemřeli turisté. PKK proti turecké vládě bojuje o autonomii Kurdů od roku 1984. Za její boj zaplatilo životem přes 40.000 lidí.