Při třech útocích na masážní salony u Atlanty zemřelo osm lidí

Atlanta - Po úterní střelbě ve třech masážních salonech V Atlantě a jejím okolí zemřelo nejméně osm lidí, převážně žen asijského původu. Podle mluvčího policie je velmi pravděpodobné, že za útoky stál stejný pachatel. Vyšetřovatelé po hodinách pátrání a honičce zatkli 21letého podezřelého na jihozápadě státu Georgia, píší americká média.

Útočník vtrhl v úterý kolem 17:00 (22:00 SEČ) do masážního salonu ve městě Acworth v okrese Cherokee asi 50 kilometrů od Atlanty, kde postřelil pět lidí. Dva zemřeli na místě, další tři převezli záchranáři do nemocnice, dva z nich však později svým zraněním podlehli. Místní policie nekomentovala pohlaví ani etnický původ obětí.

Asi o 50 minut později přijela policie do masážního salonu na severovýchodě Atlanty, odkud bylo hlášeno vloupání. Policisté na místě našli tři mrtvé ženy, zřejmě zastřelené. Při obhledávání místa činu se dozvěděli o zprávách o další střelbě v masážním salonu, který leží naproti přes ulici. Tam našli jednu mrtvou ženu. Šéf Atlantské policie řekl o obětech, "že by to mohly být Asiatky".

Agentura AP poznamenala, že Spojenými státy v poslední době zmítá vlna útoků proti Američanům asijského původu, která souvisí s epidemií covidu-19 v zemi. Řada odborníků přičítá rostoucí agresivitu vůči příslušníkům této menšiny rétorice některých politiků včetně exprezidenta Donalda Trumpa, kteří například opakovaně nazývají koronavirus "čínským virem". První nakažení se objevili na konci roku 2019 v čínském městě Wu-chan.

Podezřelého Roberta Aarona Longa, jehož policie později zadržela asi 240 kilometrů jižně od Atlanty, zachytily bezpečnostní kamery, jak přijíždí k salonu v Acworthu jen několik minut před útokem. Policie následně uvedla, že se objevil i na záznamech pořízených krátce před útoky v salonech v Atlantě. Mluvčí atlantské policie proto prohlásil, že je podle dosud dostupných důkazů "extrémně pravděpodobné, že je náš podezřelý ten samý, jako ten z okresu Cherokee, který je ve vazbě".

Policejní sbory z obou míst činu se nyní snaží souvislost útoků potvrdit, incident vyšetřuje rovněž Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Policie v oblasti rovněž preventivně vyslala hlídky do všech podniků podobných těm, které byly napadeny.

"Celá naše rodina se modlí za oběti těchto strašných násilných činů," uvedl ve vyjádření republikánský guvernér Georgie Brian Kemp.