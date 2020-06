Při testování v OKD je pozitivních devět až deset procent vzorků

Karviná - Z plošného testování ve společnosti OKD na Karvinsku na koronavirus způsobující nemoc covid-19 vychází devět až deset procent pozitivních testů. Zatím je ale vyhodnocena jen část testovaných vzorků. ČTK to dnes řekl Petr Kopřivík z Krajské hygienické stanice (KHS) v Ostravě. Uvedl, že konkrétní čísla zatím k dispozici nemá.

Z údajů na webu ministerstva zdravotnictví vyplývá, že v pátek přibylo v Česku 168 nových případů nemoci covid-19. Za dnešek do podvečera přibylo 126 nově pozitivně testovaných.

"Pozitivních testů vychází devět až deset procent, což je hodně. Dnes se odebralo kolem 1000 vzorků na dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih. Laboratoře to postupně ukládají do různých aplikací, zpracováváme to, jak stíháme," řekl Kopřivík.

Další vlnu plošného testování v OKD nařídila KHS, protože mezi zaměstnanci dolů začalo přibývat lidí, u kterých testy prokázaly nákazu. Pracovníci měli jen minimální nebo žádné příznaky nemoci. Testování začalo v pátek a má pokračovat do úterý. Celkem má být otestováno přes 3000 lidí.

První ohnisko covidu-19 v OKD bylo na Dole Darkov, kde bylo do pátku evidováno 511 pozitivně testovaných lidí, pracovníků i jejich příbuzných. Zatímco na tomto dole se ale už situace stabilizovala a přibývá tam minimum případů, další ohniska se objevila na dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih.

V ohnisku Dolu ČSM-Sever bylo do pátku evidováno 167 nakažených lidí - 89 zaměstnanců, 32 jejich příbuzných a 46 cizích státních příslušníků. Do ohniska Dolu ČSM-Jih patřilo celkově 85 lidí. Mezi nimi bylo 42 zaměstnanců, 22 jejich rodinných příslušníků a 21 cizinců.

V Moravskoslezském kraji bylo od počátku pandemie do pátku pozitivně testováno celkem 2168 lidí. Aktualizované údaje chce KHS zveřejnit v pondělí.