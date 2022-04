Při střetech s policií bylo v Jeruzalémě zraněno nejméně 12 Palestinců

Jeruzalém - Při ranních střetech izraelských policistů s Palestinci bylo u mešity Al-Aksá v Jeruzalémě podle palestinského Červeného půlměsíce zraněno nejméně 12 Palestinců. V muslimském měsíci ramadánu je to čtvrtý pátek v řadě, kdy se na místě, kde se nacházejí mešity a pod nímž je Zeď nářků, odehrává násilí.

Izraelská policie proti palestinské mládeži, která házela kameny, použila gumové projektily a zábleskové granáty, píše agentura Reuters. Policie uvedla, že zakročila, když stovky Palestinců začaly házet kameny, a to i směrem ke Zdi nářků, kde se modlí Židé.

"Budeme nadále v zájmu bezpečnosti veřejnosti a ochrany postupovat rozhodně proti výtržníkům a zločincům," uvedla policie v prohlášení.

U mešity Al-Aksá ke střetům tento měsíc docházelo téměř denně. Situaci přitom komplikoval souběh muslimského postního měsíce ramadánu s židovským svátkem pesach, kdy do Jeruzaléma směřuje mnoho věřících. Situace se však tento týden zklidnila poté, co skončil pesach a Izrael ve snaze nenechat situaci gradovat do konce ramadánu zakázal židovským návštěvníkům vstup na pahorek, kde se nacházejí muslimské svatyně.

Komplex, který leží na náhorní plošině Starého Města, kterému muslimové říkají Haram aš-Šaríf (Vznešená svatyně) a Židé Chrámová hora, je nejcitlivějším místem izraelsko-palestinského konfliktu. Izrael horu stejně jako zbytek východního Jeruzaléma obsadil za války v roce 1967 a později v rozporu s mezinárodním právem anektoval. Část západní stěny Chrámové hory tvoří Zeď nářků, která je pozůstatkem biblického druhého židovského chrámu zničeného Římany před téměř 2000 lety. Na vrcholu hory stojí Skalní dóm a mešita Al-Aksá .

Chrámová hora je nejposvátnějším místem judaismu, jelikož tam stávaly židovské chrámy. Mešita Al-Aksá je třetím nejposvátnějším místem islámu. Střety na Chrámové hoře loni v květnu vedly k jedenáctidenní válce Hamásu proti Izraeli v Pásmu Gazy.

Ramadán příští týden končí. Na poslední ramadánový pátek, který připadá na dnešek, přicházejí k mešitě Al-Aksá obzvlášť velké počty věřících.

Izrael nepokoje z tohoto měsíce přičítá islamistickým skupinám, včetně hnutí Hamás, jenž vládne v Pásmu Gazy. Podle Izraele tyto skupiny nabádají mladé Palestince k výtržnictví s cílem vyvolat v muslimských zemích hněv proti Izraeli.

Palestinci naopak viní Izrael, že neprosazuje dlouholetý zákaz židovských modliteb na Chrámové hoře. Izrael toto obvinění odmítá.