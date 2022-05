Při střelbě v obchodě v USA zemřelo deset lidí, je podezření na rasový motiv

Policie na místě střelby v supermarketu v americkém městě Buffalo ve státě New York.

Policie na místě střelby v supermarketu v americkém městě Buffalo ve státě New York. ČTK/AP/Joshua Bessex

Buffalo (USA) - Osmnáctiletý střelec bílé pleti v sobotu v supermarketu v americkém městě Buffalo ve státě New York zabil deset lidí a další tři zranil. Následně se vzdal policii. Oznámily to americké úřady. Podle FBI se střelba vyšetřuje jako zločin z nenávisti a rasově motivovaný násilný extremismus. Guvernérka státu New York Kathy Hochulová střelbu označila za teroristický čin.

Střelec, který svůj čin vysílal živě na internetu, zřejmě neměl spolupachatele. Ze 13 lidí zasažených střelbou bylo 11 tmavé pleti a dva bílé pleti, napsala s odvoláním na americké úřady agentura Reuters.

Muž ozbrojený puškou podle agentury AP střílel v prodejně řetězce Tops Friendly Market. Supermarket se nachází ve čtvrti, kde převážně žijí lidé s tmavou barvou pleti. Čtvrť leží asi pět kilometrů severně od centra města.

"Pro naši komunitu je to den velké bolesti," uvedl starosta města Bryon Brown. "Mnozí z nás tento supermarket mnohokrát navštívili," upozornil. "Nesmíme dopustit, aby tento nenávistný člověk rozdělil naši komunitu, nebo naši zemi," dodal.

Střelec měl na sobě oblečení vojenského stylu, helmu a neprůstřelnou vestu. "Měl taktické vybavení," uvedl policejní komisař Joseph Gramaglia na tiskové konferenci. "Měl kameru, přes kterou živě vysílal, co dělá," dodal. Útočník podle něj nejprve zasáhl čtyři lidi před obchodem. Uvnitř obchodu na útočníka několikrát vystřelil pracovník ostrahy, střely však zachytila neprůstřelná vesta. Útočník pak pracovníka ostrahy zabil. Kromě pracovníka ostrahy nepřežilo střelbu devět zákazníků supermarketu. Tři zaměstnanci obchodu utrpěli zranění,

Gramaglia rovněž uvedl, že policie se po vstupu do obchodu s útočníkem střetla ve vestibulu. "Podezřelý v tu chvíli přiložil zbraň ke svém krku," dodal. Policisté pak podle něj útočníka přiměli, aby zbraň odložil a vzdal se. "Stál tam s puškou u brady. Nechápali jsme, co se děje, a proč má ten kluk u obličeje zbraň," řekl jeden ze svědků. "Poté si strhl přilbu, pustil zbraň a policie proti němu zasáhla," dodal.

Americký prezident Joe Biden byl podle Bílého domu o střelbě informován. Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová uvedla, že prezident a první dáma se modlí za oběti.