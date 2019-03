Christchurch (Nový Zéland) - Při střelbě ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch dnes zemřelo 40 lidí. Řekla to premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardernová, podle níž jde o jeden z nejtemnějších dnů její země. Místní policie v souvislosti s útoky zadržela tři muže a jednu ženu, jeden ze zadržených je Australan. Podle policistů šlo zřejmě o dobře organizovanou akci a zadržení měli v autech připravené výbušniny. Policie motiv činu zjišťuje a vyzvala všechny mešity v zemi, aby zavřely. Úřady zvýšily stupeň bezpečnostní hrozby v zemi z "nízkého" na "vysoký".

Australský premiér Scott Morrison informoval, že jedním ze zadržených je občan Austrálie. Označil ho za "pravicového extremistu, násilnického teroristu". Podle médií se jmenuje Brenton Tarrant a pochází z města Grafton ve státě Nový Jižní Wales.

Střílelo se v mešitách Al Noor a Linwood v centrální části téměř čtyřsettisícového města. Obě mešity jsou od sebe vzdáleny více než čtyři kilometry. Jeden ze střelců si čin nahrával a před střelbou zveřejnil dlouhé prohlášení vysvětlující jeho motivaci, uvedl deník.

Podle jednoho ze svědků bylo slyšet nejméně 50 výstřelů. Jiný muž, který byl přímo v jedné z mešit, místní televizi řekl, že střelec přišel dovnitř hlavním vchodem v době modlitby. Když rozpoutal střelbu, lidé začali v panice prchat. Celé krveprolití trvalo podle tohoto svědka několik minut.

Policejní komisař Mike Bush médiím řekl, že jeho podřízení řeší "bezprecedentní situaci". Policie sice nemá informace o dalších možných pachatelích, riziko však nelze vyloučit. Lidé by se podle Bushe v žádném případě neměli zatím vydávat do mešit.

"Mnoho z těch, kteří byli střelbou zasaženi, mohou být migranti, mohou to být i uprchlíci. Vybrali si Nový Zéland jako svůj nový domov a je to jejich domov. Jsou jedněmi z nás. Člověk, který na nás spáchal toto násilí, mezi nás nepatří," prohlásila premiérka Ardernová, která je na cestě z metropole Wellingtonu do Christchurche ležícího na druhém, Jižním ostrově.

"Nejsme jen spojenci, nejsme jen partneři, jsme rodina. (...) Truchlíme, jsme v šoku, jsme zděšení, jsme pobouření," uvedl australský premiér Morrison. Jeho země útok teroristy, který ukradl tolik životů, odsuzuje.

Do jedné z mešit měli namířeno i členové bangladéšského národního kriketového týmu, kteří jsou na Novém Zélandu kvůli sérii mezinárodních zápasů. Jejich plánované další utkání s domácí reprezentací bylo kvůli tragédii zrušeno.