Při střelbě na kalifornském festivalu česneku zahynuli tři lidé

San José (USA) - Při nedělní střelbě na gastronomickém festivalu v kalifornském městě Gilroy přišli o život nejméně tři lidé a dalších 12 utrpělo zranění. Deníku The New York Times a agentuře AP to řekl tamní radní Dion Bracco. Policie podle něj vzala do vazby jednoho podezřelého. Místní televize NBC Bay Area ale i poté uváděla, že incident stále není u konce.

První výstřely zřejmě v areálu "festivalu česneku" v Gilroy padly kolem 17:30 místního času (02:30 SELČ). "Na místě střelby v kalifornském Gilroy jsou policisté. Mám zprávy, že střelec stále nebyl zadržen. Buďte opatrní a zůstaňte v bezpečí," napsal asi o dvě a půl hodiny později na twitter americký prezident Donald Trump. Policie ani po více než třech hodinách nepovažovala nebezpečí za zažehnané.

Podle NBC Bay Area policie potvrdila, že o život přišli tři lidé, celkový počet obětí stanovila na 11. Podle Braccoa musí strážci zákona stále brát situaci jako "aktivní", protože neví, zda střílela jedna osoby, nebo bylo pachatelů více.

Média mezitím přináší svědectví účastníků festivalu, kteří hovoří o panice a zmatku poté, co se začaly areálem rozléhat výstřely. Video na sociální síti Twitter ukazuje, jak lidé v chaosu utíkají od stánků.

Třináctiletá Evenny Reyesová popsala deníku San Jose Mercury News, že nejdříve výstřely považovala za zvuk ohňostroje, poté však uviděla zraněného muže. "Zrovna jsme odcházeli, když jsme uviděli chlapa se šátkem omotaným okolo nohy, protože ho postřelili... Na zemi bylo zraněné malé dítě. Lidé házeli stoly a lámali ploty, aby se dostali ven," uvedla.

Festival česneku v Gilroy je podle agentury AP akcí známou po celých Spojených státech. Neděle byla třetím a posledním dnem letošního ročníku setkání.