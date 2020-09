Při srážce vozidel se zranilo v Nasavrkách osm lidí

Nasavrky (Chrudimsko) - Při čelním střetu dvou vozidel v Nasavrkách na Chrudimsku na silnici I/37 se dopoledne zranilo osm lidí včetně dětí. Zraněné záchranáři odvezli do nemocnice. Silnice bude během vyšetřování nehody zavřená, přibližně do 14:00. ČTK to řekla mluvčí policie Lenka Vilímková.

Vůz Citroën jel od Chrudimi, od Trhové Kamenice vozidlo BMW, které začalo předjíždět. Vozy se následně v blízkosti čerpací stanice čelně střetly. V každém voze cestovali čtyři lidé, podle informací policie v BMW byly dvě děti.

"Řidička BWM předjížděla a čelně se střetla s protijedoucím vozidlem. Všichni byli odvezeni do nemocnice, spolujezdce z citroënu transportoval vrtulník. Dva lidé utrpěli těžká zranění," řekla Vilímková.

Podle mluvčí by řidiči měli být v deštivém počasí opatrní, zvyšuje se riziko smyku a aquaplaningu, dodala Vilímková.