Při srážce vlaku a auta na Plzeňsku zemřela žena a dvě děti

Kamenný Újezd (Plzeňsko) - Srážka osobního auta a osobního vlaku na přejezdu u Kamenného Újezdu u Nýřan na severním Plzeňsku si vyžádala tři lidské životy, včetně dětí, sdělila ČTK mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová. Další dva lidé, z toho jedno dítě mladší 15 let, utrpěli zranění.

Podle prvotních informací zemřela na místě nehody třiadvacetiletá žena a děti ve věku 17 a pět let. Čtyřiadvacetiletého řidiče a čtyřleté dítě převezli záchranáři do nemocnice, řekla policejní mluvčí Ivana Jelínková. Ve vlaku cestovalo do deseti lidí, nikdo nebyl zraněn, dodala.

"Zdravotnická záchranná služba z místa transportovala letecky muže v kritickém stavu do Fakultní nemocnice Plzeň a dítě mladší 15 let pozemní cestou, při vědomí se středně těžkými zraněními do fakultní nemocnice na akutní příjem," uvedla Svobodová.

Podle mluvčí fakultní nemocnice Gabriely Levorové je muž v nemocnici na jednotce intenzivní péče s vážným poranění hlavy a jeho zdravotní stav je velmi vážný. Malé dítě leží v nemocnici ve stabilizovaném stavu.

Nehoda se stala po 9:00 na přejezdu bez závor a světelné signalizace, kde je osazen pouze výstražný kříž. Podle svědků i některých zasahujících záchranářů je místo přehledné. Vlak jel od Heřmanovy Hutě směrem do Nýřan. Doprava na trati byla na čas zastavena, České dráhy zajistily dopravu náhradními autobusy. Vrak vozidla vyprostili s těžkou technikou hasiči. Příčinou nehody se zabývá policie.

Podobně tragická nehoda na přejezdu, při níž zemřeli tři dospělí lidé, se stala v Plzeňském kraji v lednu 2017. Ve Vejprnicích, vzdálených asi sedm kilometrů od dnešní nehody, vjelo časně ráno auto na přejezd opatřený zvukovou signalizací.