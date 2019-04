Brno - V centru Brna se čelně srazil trolejbus s tramvají, zranilo se při tom 40 lidí, z toho 13 těžce a středně těžce. Všichni pacienti byli rozvezeni do brněnských nemocnic, mezi zraněnými jsou dvě děti. Těžce zranění jsou oba řidiči. Příčina nehody se vyšetřuje. Nehoda se stala ve 13:44 v Křenové ulici u zastávky Masná. Křenová byla v místě nehody téměř šest hodin, až do 19:30, uzavřená. Škoda je kolem dvou milionů korun.

Počet zraněných ještě nemusí být podle mluvčí záchranářů Michaely Bothové konečný, někdo se může přihlásit dodatečně. Zatím není potvrzeno, že by mezi zraněnými byl cizinec, nelze to ale ještě plně vyloučit. Záchranáři dnes kvůli nehodě aktivovali traumaplán druhého stupně, který slouží pro nehody, při nichž se zraní od 11 do 100 lidí. Na místě měla záchranná služba čtyři posádky bez lékaře, dvě posádky s lékařem, inspektora provozu a čtyři vozy převozové služby.

V tramvaji seděl jen řidič, protože šlo o služební jízdu, trolejbus byl plný cestujících. Hasiči z něj vyprostili sedm lidí. Pro příbuzné účastníků nehody zřídili infolinku, lze volat na číslo 950649999. Na místě byl také policejní krizový intervent.

01.04.2019, 17:41, autor: Lenka Horáková, zdroj: ČTK

Kvůli uzavírce kolabovala v širokém okolí doprava, protože ulice je přetížená dopravou i za běžné situace. Místem neprojížděly ani linky dopravního podniku. Tramvaje linek 8, 10 a 12 dojely jen k hlavnímu nádraží a dopravní podnik je odkláněl. Místem nemohly projet ani trolejbusové linky 31 a 33. Náhradní autobusová doprava jezdila okolními ulicemi, autobusy ale nabíraly kvůli kritické dopravní situaci velké zpoždění. Situace se dotkla i některých regionálních linek, které mají cíl či východisko cesty na nedalekém autobusovém nádraží na Zvonařce.

Mezi větší nehody s účastí MHD v Brně patří událost před dvěma lety. Na křižovatce Hybešovy a Nových sadů se srazily dvě tramvaje, deset lidí se lehce zranilo. Před dvěma lety se také u hlavního nádraží srazily tramvaj a trolejbus, zraněni byli tři lidé. Přes šesti lety se při srážce dvou autobusů se zranilo 19 lidí. Jednoho mrtvého si vyžádala nehoda v roce 2011, kdy řidič trolejbusu vjel do křižovatky na červenou a srazil se s tramvají. Dalších 13 lidí bylo zraněno.