Při srážce kamionu s vlakem a autem v Olomouci se pět lidí lehce zranilo

Olomouc - V olomoucké části Bělidla se dnes ráno srazil na přejezdu kamion s osobním vlakem. Po srážce začal na místě hořet kamion i vlak, plameny pohltily podle mluvčí hasičů Lucie Balážové i osobní auto. Dým byl viditelný i několik kilometrů od města. Podle prvotních informací byli zraněni tři lidé, hasiči i záchranáři později počet upřesnili na pět zraněných. Podle informací ČTK je mezi nimi řidič kamionu, ale i vlakvedoucí a strojvedoucí, uvedly dráhy. Podle krajské záchranné služby nejde o vážná zranění, čtyři zraněné odvezli záchranáři do nemocnice. Několik desítek cestujících z vlaku stihlo včas vystoupit.

Policie na síti X uvedla, že kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.

Nehoda se stala podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala v 08:21 na přejezdu se světly bez závor v Divišově ulici. Jde o frekventovaný přejezd nedaleko olomouckého hlavního nádraží na trati směrem na Bruntál v blízkosti nákupního centra, přes který přejíždějí také tramvaje. Nákladní auto se střetlo s osobním vlakem, který mířil z Hrubé Vody na olomoucké nádraží, řekl ČTK Drápal. "Na místě je osm jednotek hasičů, zdravotnická záchranná služba i policie. Poskytli jsme první pomoc pěti zraněným. Evakuovaných bylo zhruba 30 cestujících," uvedla mluvčí hasičů.

Podle krajské záchranné služby ošetřili záchranáři na místě pět lidí, z toho čtyři byli transportování do Fakultní nemocnice Olomouc na oddělení urgentního příjmu. "Dvě osoby se nadýchaly zplodin hoření, jedna cestující utrpěla pohmoždění krční páteře a řidič kamionu utrpěl úraz hlavy s otřesem mozku. Vše lehká zranění, nikdo nebyl zasažen požárem ani nebyl usmrcen," uvedli záchranáři na síti X.

Ve chvíli, kdy přijeli hasiči na místo, lidé byli z vlaku již evakuováni. Podle informací Českých drah na sociální síti X začal vlak hořet po střetu s kamionem. "Díky rychlé reakci vlakvedoucího a strojvedoucí byli všichni cestující včas evakuováni. Podle zatím dostupných informací jsou naši kolegové nyní v péči lékařů," uvedly dráhy.

Silnice je nyní uzavřena, dopravu policisté odklánějí přes Libušinu ulici. Směrem na Šternberk neprojedou řidiči ani z hodolanské křižovatky, dopravu tam řídí policisté, zjistila ČTK. Nehoda se dotkla v této olomoucké části také provozu MHD. Zastaven je také provoz na této trati, podle informací Správy železnic se předpokládá konec omezení v 11:00.

Nehoda zastavila tramvaje v části Olomouce, nejezdí vlaky do Velké Bystřice

Nehoda na železničním přejezdu v Olomouci-Bělidlech, kde se ráno srazil kamion s osobním vlakem, zastavila v této městské části provoz tramvají. Kvůli uzavřené silnici musely být odkloněny některé autobusové linky. Autobusy v této části Olomouce nabírají zpoždění. Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) o tom informoval na sociálních sítích. Nehoda zastavila tak provoz na železniční trati mezi Olomoucí a Velkou Bystřicí, zajištěna je tam náhradní autobusová dopravy, vyplývá z informací na webu ČD.

Tramvaje číslo 4 nejezdí ze zastávky Fibichova nedaleko hlavního vlakového nádraží na konečnou stanici v Pavlovičkách. Tato tramvajová linka nyní končí na točně ve Fibichově ulici, odkud jezdí zpět do centra města. "Náhradní autobusová doprava X bude vypravena z hlavního nádraží. Zastávky Bělidla, Pavlovická a Pavlovičky nebudou obsluhovány," uvedl DPMO. Nehoda na přejezdu v Bělidlech zkomplikovala provoz autobusových linek číslo 11 a 31, které musí jezdit po objízdné trase. Zpoždění těchto autobusů se pohybuje od 20 do 40 minut.

S komplikacemi musí v severozápadní části Olomouce počítat i řidiči, jelikož policie zastavila provoz automobilů na Hodolanské ulici, která je důležitou spojnicí na výpadovku z Olomouce do Šternberka a vede přes železniční přejezd na Bělidlech. Na frekventované křižovatce ulic Lipenská a Tovární s Hodolanskou ulicí kvůli tomu panují zmatky. "Policisté tam ukazují řidičům, že nesmí odbočit na Hodolanskou ulici. Je to tam teď hodně nepřehledné," řekla ČTK řidička, která místem projížděla.

Po nehodě byl zastaven provoz vlaků mezi stanicemi Olomouc-hlavní nádraží a Velká Bystřice na železniční trati 310, která vede z Olomouce do Opavy. České dráhy na webu oznámily, že výluka by měla trvat zhruba do 14:00. "Čas obnovení provozu bude aktualizován dle postupu zásahu jednotek integrovaného záchranného systému a vyšetřování," uvedly ČD.