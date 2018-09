Uherské Hradiště - Brankář Tomáš Vaclík navzdory nešťastné prohře s Ukrajinou věří, že mají stále čeští fotbalisté naději na postup ze skupiny v Lize národů. O prohře 1:2 rozhodla až třetí minuta nastavení, v níž střídající Olexandr Zinčenko vstřelil vítěznou branku Ukrajinců.

"Odvrátilo se od nás štěstí. Byl to hodně smolný gól. Při centru jsem viděl, že nabíhá za nás útočník. Balon jsem jen trochu líznul, chtěl jsem ho posunout. Za mnou skákal Bořil, který už nestihl zareagovat. Bohužel jej míč trefil do obličeje a spadl Zinčenkovi přímo k noze," řekl novinářům Vaclík, který pochválil spoluhráče, že se po rohu před brankou soupeře stačili vrátit do obrany a početně zaujali dobré pozice. Jenže ani to k odvrácení gólu nestačilo.

Při útočném tlaku Ukrajinců se Vaclík v průběhu utkání několikrát blýskl skvělými zákroky. "Samozřejmě ale taková branka kazí dojem z výkonu brankáře. U nás gólmanů to tak je. Můžeme toho pochytat kolik chceme. Pak se k něčemu přimotáme a zkazí to úplně všechno. Útočníci to mají naopak. Nejsou celý zápas vidět, potom dají v nastavení gól a jsou za hrdiny," konstatoval Vaclík.

I po domácí prohře stále doufá ve vítězný obrat. "Šance je stále. Může se stát cokoliv. Během tří srazů se odehraje celá soutěž. Nevidím důvod, proč bychom to měli po dnešku balit a říci, že nemáme naději skupinu vyhrát. Ale dnešní prohra mrzí, protože jsme sahali po remíze. A každý bod je dobrý," poznamenal Vaclík.

Nedomnívá, že by prohra měla poznamenat psychiku hráčů. "S týmem by to nic udělat nemělo. Zápas nebyl na dojem špatný. Ukrajina byla asi silnější na balonu a dokázala více kombinovat než my. Ale myslím si, že my jsme odehráli zápas na maximum. Začíná se nová éra. Všechno se stabilizuje. Věřím, že další zápas, ať už v Rusku nebo potom v dalším utkání Ligy národů, zvládneme lépe a získáme body," dodal.

Nepříjemné okamžiky zažili hráči obou týmů už před zápasem, kdy dvakrát zhaslo na stadionu světlo a utkání začalo o patnáct minut později. "Člověk je nachystaný na nějaký čas. Vyběhli jsme na rozcvičku a za chvíli byla tma. Už jsme se všichni převlékali k utkání a světlo zhaslo znovu. Naštěstí to bylo jen o patnáct minut. Minulý rok se ve Švýcarsku zápas kvůli výpadku světla neodehrál. Patnáct minut není tak velký problém. Začátek jsme chytli dobře, dali jsme gól," konstatoval Vaclík.

Neměly bychom dostávat góly v závěru poločasů řekl Gebre Selassie

Čeští fotbalisté doplatili v úvodním utkání Ligy národů v Uherském Hradišti na nekoncentrovanost v závěrech poločasů prohrou s Ukrajinou 1:2. Oba góly inkasovali až v nastaveném čase. První na konci poločasu a druhý těsně před koncem ve třetí minutě nastaveného času.

"Situace před koncem prvního poločasu by se nám neměla stávat. Dostat takový gól do šatny je kruté. Závěr poločasu musíme odehrát s nulou," řekl novinářům obránce a kapitán týmu Theodor Gebre Selassie.

Podobná situace se odehrála i při druhém inkasovaném gólu. "Měli jsme rohový kop. Po něm se hra převalila na naši stranu. Bylo to podobné, jako při prvním inkasovaném gólu. Bohužel jsme si na to nedali pozor," litoval prohry kapitán týmu.

V prvním poločase měli Ukrajinci výraznou územní převahu, přesněji kombinovali ve středu hřiště. "Po rychle vstřelené brance jsme hráli disciplinovaně. Soupeře jsme nepustili do žádných vyložených šancí. Až na tu gólovou těsně před poločasem. Mohli jsme být po zisku balonů ale preciznější a situace lépe dohrát. Tím, že nás soupeř zatlačil, jsme měli více prostoru za jejich zády. To jsme měli lépe využít," poznamenal Gebre Selassie, podle něhož hra českého týmu působila pasívním dojmem.

"Bylo to dáno tím, že se nám nedařilo po ziscích udržet v útoku déle míč. Mohli jsme se dostat do přechodové fáze. Obranu jsme měli zajištěnou, měli jsme tato okénka lépe využít," dodal.

Po přestávce trenér českých fotbalistů Karel Jarolím pozměnil taktiku. "Změnili jsme systém v obraně. Nebáli jsme se hrát. Párkrát jsme se slušně prokombinovali až do finální fáze. Ale takových situací jsme měli mít více," myslí se Gebre Selassie, který ocenil hru soupeře. "Bylo vidět, že mají individuálně velmi kvalitní hráče. Takticky jsme byli na soupeře ale dobře připraveni. Škoda, že jsme zbytečně prohráli. K bodu jsme měli blízko," řekl Gebre Selassie.