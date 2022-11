Při slavnostním rozsvícení vánočního stromu v Liberci bylo náměstí plné

Liberec - Po dvouleté odmlce mohli lidé v Liberci sledovat slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí u radnice. Zájem byl tradičně velký a náměstí Dr. E. Beneše zcela plné. Dnešní akci vnímá primátor města Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) jako obnovenou premiéru.

"To, co lidem připadalo už jako samozřejmost, tak dnes, aspoň to tak cítím, si toho víc váží," řekl primátor ČTK.

V předchozích dvou letech nemohli být lidé na náměstí při slavnostním rozsvícení vánočního stromu kvůli protiepidemickým opatřením v souvislosti s koronavirovou epidemií. Letos žádná omezení neplatí, a tak i další adventní program bude v Liberci obdobný jako v době před covidem. Jeho příprava začne už dnes večer. "Na náměstí dojede adventní kolo, které budeme instalovat v následujících dnech. V provozu pak bude od příštího týdne," uvedla mluvčí radnice Jana Kodymová. Půjde o 25 metrů vysoké vyhlídkové kolo s 18 kabinami pro 72 lidí.

U radnice budou také trhy s tradiční adventní nabídkou v dřevěných stáncích. Začnou příští týden ve středu, potrvají do 23. prosince a tradičně je budou provázet hudební vystoupení a další doprovodný program. "Návštěvníci tedy na náměstí před libereckou radnicí uvidí například mechanický betlém, vystoupení dětí z libereckých škol a školek, kapelu Oceán, kapelu Hodiny, vystoupení Jana Mlčocha, který interpretuje Karla Gotta," dodala Kodymová. Hrát bude i skupina Waldovy Matušky nebo se budou prezentovat soubory ze základní umělecké školy.

Vánoční strom slavnostně rozsvítí do konce tohoto týdne i další města v Libereckém kraji. Dnes se tato akce konala také například v Novém Boru na Českolipsku, v sobotu bude třeba v Semilech a v neděli v Jablonci nad Nisou, České Lípě nebo Turnově. Oproti předchozím rokům ale některá města kvůli rostoucím cenám energií šetří na osvětlení a používají u světelné výzdoby úspornější ledkové žárovky. Někde také tuto výzdobu z ulic sundají dříve než obvykle nebo jim nebude svítit vánoční strom v období adventu o nocích až do rána. Třeba v Liberci bude rozsvícený do 02:00.