Při ruském útoku na Kyjev zemřel člověk, zranění jsou v různých částech země

Kyjev - Kyjevem dnes při ruském vzdušném útoku otřásla řada výbuchů, při nichž zahynul nejméně jeden člověk. Mezi dvacítkou zraněných je i japonský novinář. Uvedl to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Ve všech oblastech na Ukrajině byl ohlášen letecký poplach. Do země se přitom alespoň na svátky vrátila část lidí, které do zahraničí vyhnala ruská agrese. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Rusku, které označuje za teroristický stát, nebude odpuštěno.

Podle Klička se ničivé exploze odehrály na několika místech hlavního města. Agentura Reuters zmiňuje deset výbuchů, přičemž další série explozí nastala s odstupem několika hodin. Později Kličko oznámil, že při výbuchu v jihozápadní části města zemřela nejméně jedna osoba. Zranění utrpělo dalších 20 lidí, z nichž 14 bylo převezeno do nemocnice. Zasaženy byly celkem tři čtvrti v širším centru města. Uvedl také, že při výbuchu v centrální Pečerské čtvrti byl zraněn japonský novinář. Krátce po útocích Kličko informoval, že v Kyjevě fungují dodávky vody a tepla, ale asi 30 procent obyvatel města je bez elektrického proudu, omezen byl provoz i na jedné lince metra.

Dnes po poledni byl na celé Ukrajině vyhlášen letecký poplach kvůli hrozbě ruských raketových útoků. Řada oblastí se po bezpečnostních odstávkách ocitla bez proudu.

"Několik vln raketových úderů na silvestra. ... To udělali nelidové a nelidové prohrávají," řekl ukrajinský prezident Zelenskyj. "Ničit životy druhých je odporný zvyk našich sousedů," posteskla si ukrajinská první dáma Olena Zelenská. Ministr zahraničí Dmytro Kuleba na twitteru napsal, že "ruské raketové útoky tentokrát záměrně mířily na obytné oblasti, už ani ne na naši energetickou infrastrukturu". Rusové se v posledních měsících při raketových útocích snaží vyřadit z provozu ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Miliony lidí se tak v zimě potýkají s výpadky dodávek elektřiny, vody i tepla.

"Válečný zločinec (ruský prezident Vladimir) Putin ´slaví´ silvestra zabíjením lidí," podotkl šéf ukrajinské diplomacie a znovu vyzval, aby Rusko přišlo o místo stálého člena Rady bezpečnosti OSN.

Zástupce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko uvedl, že v Kyjevě ruský útok poničil hotel, největší ukrajinskou koncertní síň Palác Ukrajina a také jeden z kyjevských stadionů. Podle agentury Unian je zraněným novinářem Wataru Sekita, který pracuje pro japonský deník Asahi Šimbun a pravděpodobně bydlel v zasaženém hotelu. V něm se obvykle ubytovávají zahraniční hosté včetně žurnalistů.

V Chmelnycké oblasti byli podle oblastního šéfa Serhije Hamalého při raketovém útoku zraněni čtyři lidé. V Mykolajivské oblasti zranění utrpělo šest lidí. V Záporožské oblasti je po dnešním útoku zničených nebo poškozených několik domů, čtyři lidé mají zranění, mezi nimi těhotná žena a 14letá dívka.

Náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj informoval, že Rusko proti Ukrajině odpálilo více než 20 střel s plochou dráhou letu, některé z nich ze strategických bombardérů v oblasti Kaspického moře, jiné z pozemních raketových systémů. Ukrajinská protiletecká obrana jich 12 zneškodnila.

Britské ministerstvo obrany dnes ve své pravidelné svodce uvedlo, že Rusko bude patrně v útocích pokračovat, aby podkopalo morálku ukrajinského obyvatelstva v době novoročních svátků.

Agentura AP píše, že navzdory nebezpečí, jaké pobyt na Ukrajině v současnosti představuje, se část rodin po měsících odloučení rozhodla strávit svátky pohromadě. Dnes na kyjevském nádraží čekal s kyticí růží na svoji manželku Valeriji muž ve vojenské uniformě jménem Mykyta. Neviděli se více než půl roku poté, co odjela do Polska. Do Kyjeva se na oslavy Nového roku vrátila za manželem Vasylem také Galyna s dcerou Janou, které kvůli válce odešly na Slovensko. Kvůli výpadkům dodávek elektrického proudu, hrozbám dalších ruských útoků i zákazu nočního vycházení budou letošní oslavy skromné, ale pro mnoho rodin už jen to, že mohou být spolu, znamená luxus, píše AP.