Při ruském ostřelování Dněpropetrovské oblasti zemřelo 13 lidí

Kyjev - Při ruském ostřelování Dněpropetrovské oblasti na středovýchodní Ukrajině zemřelo v noci na dnešek 13 lidí a dalších 11 utrpělo zranění. Informoval o tom šéf oblasti Valentyn Rezničenko. Bilance obětí se zvýšila poté, co dva zranění zemřeli v nemocnici. V obci Marhaněc, odkud je hlášena většina obětí, bylo podle Rezničenka při ostřelování poškozeno přes 20 bytových domů, škody utrpěly také dvě školy, nemocnice, kulturní dům a administrativní budovy.

"Tragická noc... V Nikopolském okrese ruská armáda zabila 11 lidí, poranila 13," napsal ráno Rezničenko. Později informoval, že dva další zranění i přes veškerou snahu lékařů zemřeli. Upřesnil, že dalších pět zraněných je ve vážném stavu. Dvanáct lidí zahynulo v obci Marhaněc a jedna žena ve svém domě v obci Vyščetarasivka. Podle Rezničenka Rusové v noci cíleně pálili z raketometů Grad na obytné domy, v nichž spali lidé.

Velení ukrajinské armády oznámilo, že Ruské síly se snaží na východní Ukrajině obnovit útoky v oblasti měst Doněck a Pisky. Pokusily se postoupit směrem na Avdijivku, utrpěly ale ztráty a stáhly se, uvedl také generální štáb ukrajinské armády. Ukrajincům se podařilo zničit sklad s municí v Ruskem okupované Chersonské oblasti, oznámilo podle serveru Ukrajinska pravda jižní velitelství ukrajinských sil.

Američtí analytici z Institutu pro studium války (ISW) ve své pravidelné zprávě o vývoji situace na Ukrajině uvedli, že Kreml váhá, zda obvinit Ukrajinu z úterních úderů proti ruským objektům na anektovaném Krymu. Takové obvinění by totiž vrhlo špatné světlo na kvalitu ruské protivzdušné obrany. V úterý byly z ruské letecké základny na západě Krymu hlášeny silné exploze a požár, Ukrajina se k útoku nepřihlásila.

Rusko s vysokou pravděpodobností vytvořilo nové uskupení pozemních sil, označované jako třetí armádní sbor, který má základnu v obci Mulino v Nižegorodské oblasti, uvedlo dnes ve své pravidelné analýze britské ministerstvo obrany. Sbor nabírá muže do 50 let z takzvaných dobrovolnických praporů, jejichž vytvoření dříve Kreml pravděpodobně nařídil jednotlivým ruským regionům. Potenciálním rekrutům přitom po nasazení na Ukrajině armáda nabízí lákavé peněžní odměny. Armádní sbory v Rusku obvykle čítají 15.000 až 20.000 vojáků, pro Moskvu ale bude zřejmě obtížné vybudovat skupinu v plné síle vzhledem k omezené ochotě obyvatel zapojit se dobrovolně do bojů na Ukrajině, podotklo britské ministerstvo.