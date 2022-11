Při ruském ostřelování Chersonu zahynulo 15 lidí, uvedl úřad

Kyjev - Při ruském ostřelování jihoukrajinského města Cherson zahynulo dnes 15 jeho obyvatel, dalších 35 jich utrpělo zranění. Je mezi nimi i dítě. S odvoláním na městskou radu Chersonu to napsala agentura Ukrinform. Nedávno osvobozený Cherson zasáhla smršť ruského ostřelování už druhý den v řadě. Je to výrazná eskalace útoků od chvíle, kdy se Rusko po osmiměsíční okupaci z města stáhlo, napsala dříve agentura AP.

Podle vedoucí vojenské správy města Halyny Luhové město zaznamenalo 78 zásahů. Šéf správy Chersonské oblasti Jaroslav Januševyč o něco dříve oznámil, že ukrajinské úřady kvůli ruském ostřelování evakuují pacienty z nemocnic v Chersonu.

Ve čtvrtek podle Januševyče zahynulo v Chersonu kvůli ruským útokům deset lidí a 54 jich utrpělo zranění. Údery způsobily zkázu v některých obytných čtvrtích, které dosud nebyly boji přímo zasažené, uvedla AP.

Čtvrteční ruské ostřelování podle Luhové poškodilo soukromé a vícepodlažní budovy, desítky obyvatel úřady evakuovaly. Nepřítel při ostřelování zasáhl rovněž vzdělávací instituce - dvě střední školy a lyceum žurnalistiky, ekonomie a práva, uvedla čšéfka vojenské správy města.

Ruské invazní síly podle Ukrinformu ostřelují Cherson z dělostřelectva a salvových raketometů. Chaoticky ostřelují obytné čtvrti města a snaží se způsobit co největší škody, píše ukrajinská tisková agentura.

Tvrzení znepřátelených stran nelze ve válečných podmínkách ověřit z nezávislých zdrojů.

Ukrajinská armáda už dříve varovala, že ruské jednotky zaujímají pozice za řekou Dněpr a Cherson bude čelit zesíleným úderům. Z předválečných téměř 300.000 obyvatel zůstalo v jihoukrajinském městě zhruba 80.000 lidí. Úřady jim nabízejí pomoc s evakuací, ale mnozí říkají, že nemají kam jít, a evakuovat se odmítají.

Ukrajinci dál odrážejí útoky v Donbasu a působí Rusům ztráty, tvrdí Kyjev

Ukrajinští vojáci za uplynulých 24 hodin odrazili ruské útoky u 11 obcí v Doněcké a Luhanské oblasti v Donbasu na východě země a způsobili nepříteli ztráty ostřelováním ruských sil v Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny, uvedl ráno ukrajinský generální štáb. Válka Ruska proti Ukrajině pokračuje už více než devět měsíců. Rusové každým dnem na frontě přicházejí o počet mužů odpovídající síle praporu, podotkl Oleksij Arestovyč, poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře. Tvrzení znepřátelených stran nelze ve válečných podmínkách ověřit z nezávislých zdrojů.

"Dokonce i v případech, kdy intenzivnost bojů klesá, ruská vojska na Ukrajině denně přicházejí o 400 až 600 zabitých a zraněných vojáků. V případě aktivních bojů je zabitých a raněných u ruských vojsk až tisíc za den," řekl Arestovyč podle agentury Unian.

Ukrajinský generální štáb uvedl, že ukrajinské jednotky za uplynulých 24 hodin zabily 430 ruských vojáků. Ruské ztráty od začátku války odhadl na celkem 86.150 vojáků.

V Armjansku na anektovaném Krymu dnes spustila palbu protivzdušná obrana, uvedl podle ruských médií starosta města, ležícího na Perekopské šíji, spojující poloostrov s pevninou. Bližší podrobnosti nejsou známy, v nedávné minulosti se ruská letiště, námořní základna či muniční sklady na Krymu staly terčem útoku ukrajinský dronů.

Ruský list Kommersant připomněl, že úřady posilují u Armjansku opevnění, ale šéf správy Krymu Sergej Aksjonov jako lživé odmítl pověsti o evakuaci města, které má asi 20.000 obyvatel. Tyto fámy podle Aksjonova šíří ukrajinské tajné služby, aby destabilizovaly situaci na poloostrově.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal v rozhovoru, který otiskl list Financial Times, opět najevo, že Kyjev vážně počítá s osvobozením všech okupovaných území, včetně Krymu, který Rusko anektovalo v roce 2014. "Jestli je někdo schopen předložit návrh, jak nevojensky osvobodit Krym, budu jen rád," řekl. Ale jakoukoliv variantu nepočítající s ukončením ruské přítomnosti na Krymu označil za ztrátu času.

Britský ministr obrany Ben Wallace vybídl Ukrajince, ať zachovají tempo své protiofenzívy a pokračují v útocích na ruská vojska i v zimních podmínkách. "Vzhledem k převaze, kterou mají Ukrajinci ve výcviku se zbraněmi i kvalitě sil oproti demoralizovaným, špatně vycvičeným a špatně vybaveným Rusům, je v zájmu Ukrajiny zachovat tempo i v zimě," řekl Wallace portálu The Daily Beast s tím, že jde o radu, kterou dal ukrajinským kolegům. Poukázal také na to, že ukrajinská armáda dostala od mezinárodního společenství 300.000 souprav vybavení vhodného do polárních podmínek, zatímco Moskva posílá na bojiště jednotky nezaopatřené stravou, ani zimním vybavením. "Jen země, která se nestará o své lidi, může poslat 100.000 svých občanů, aby buď zahynuli, utrpěli zranění, anebo dezertovali," dodal.