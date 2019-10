Při protivládních protestech v Iráku zahynulo nejméně 40 lidí

Bagdád - Při protivládních demonstracích dnes v Iráku zahynulo nejméně 40 lidí. S odvoláním na bezpečnostní zdroje o tom informovala agentura Reuters. Osm mrtvých bylo hlášeno v Bagdádu, ostatní demonstranti přišli o život v provinciích Basra, Zikár, Majsán a Musanna na jihu země. Irácká komise pro lidská práva uvedla, že bylo zraněno zhruba 2000 demonstrantů a příslušníků bezpečnostních složek. Demonstrace vypukly kvůli přetrvávajícím ekonomickým a sociálním problémům a korupci ve vládě. Bezpečnostní složky podle AP použily slzný plyn, gumové projektily i ostrou munici.

Už na začátku října si demonstrace proti korupci, nezaměstnanosti a špatně fungujícím službám v několika iráckých městech vyžádaly přes 150 lidských životů.

Policie dnes v Bagdádu slzným plynem, zábleskovými granáty a varovnými výstřely zasáhla proti tisícům demonstrantů, kteří po třítýdenní pauze znovu vyšli do ulic. Z osmi mrtvých, o kterých informovala komise pro lidská práva, nejméně pět byli demonstranti, které zasáhly kanystry se slzným plynem, uvedla agentura Reuters. Na jihu země v Násiríji podle zdrojů Reuters zemřelo nejméně devět demonstrantů, když na ně začali střílet příslušníci šíitských milicí Liga spravedlivých (Asáib Ahl al-Hak) poté, co se demonstranti snažili podpálit místní kancelář milice. Policie uvedla, že nejméně 3000 protestujících v Násiríji vniklo do budovy provinční vlády a podpálilo ji. Podle policejního zdroje, na který se odvolává AFP, demonstranti i jinde na jihu země zapalovali stranická sídla. Ke krveprolití došlo například v jihoirácké Amáře, když ostraha chránící úřadovnu šíitských milicí Liga spravedlivých začala střílet; zemřelo osm lidí včetně šesti demonstrantů. Tři demonstranti zemřeli v Basře, jeden v Hille a další v Samávě. V Díváníji 12 demonstrantů zemřelo, když zůstali uvězněni v hořící budově, uvedl Reuters s odvoláním na policejní zdroje. Podle ministerstva vnitra bylo také zraněno nejméně 68 příslušníků bezpečnostních složek.

Dnešní protesty v metropoli byly plánované; organizátoři je svolali u příležitosti prvního výročí sestavení vlády. Úřady předem rozmístily v ulicích množství příslušníků bezpečnostních sil.

Bezpečnostní složky a vláda před dnešními protesty slíbily, že se vyhnou dalším násilnostem. Vládní vyšetřovací komise tento týden oznámila, že vinu za smrt 157 lidí při nedávných protivládních demonstracích nesou bezpečnostní jednotky, které použily nepřiměřenou sílu, včetně ostré střelby. Podle oficiální zprávy je mezi mrtvými ze začátku října 149 civilistů a osm policistů. Přes 3000 civilistů utrpělo zranění.

Dnešní demonstrace v Bagdádu podle agentury AP začala na centrálním náměstí Tahrír, kde se sešlo množství převážně mladých nezaměstnaných mužů. Nesli irácké vlajky, skandovali protivládní hesla a požadovali pracovní místa a spolehlivé dodávky vody a elektřiny. Dav se vydal k takzvané Zelené zóně, kde sídlí vládní úřady a velvyslanectví několika zemí. Tam demonstranty zastavili příslušníci bezpečnostních sil.

Irácký premiér Ádil Abdal Mahdí dnes v projevu k národu slíbil, že příští týden provede změny ve vládě a přijme reformy. Uvedl také, že lidé mají právo demonstrovat, násilí ale nebude tolerováno. Rezignaci kabinetu, kterou demonstranti požadují, odmítl. "Demise současné vlády by uvrhla zemi do chaosu," řekl Mahdí.