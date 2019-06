Při protestu v Tbilisi bylo zraněno na 70 osob

Tisíce demonstrantů se dnes večer v metropoli Tbilisi pokoušely vtrhnout do sídla gruzínského parlamentu a některým se to i podařilo. Policie se jim v tom snažila zabránit (na snímku).

Tbilisi - Při potyčkách během protestu před gruzínským parlamentem v Tbilisi bylo ve čtvrtek večer zraněno a poté hospitalizováno 39 policistů a 30 demonstrantů. Oznámil to podle agentury AFP poradce gruzínského premiéra Mamuka Bachtadze.

Pobouření vyvolala návštěva ruského poslance Sergeje Gavrilova, který během jednání meziparlamentní unie pravoslavných usedl do křesla předsedy gruzínského parlamentu a měl proslov.

Před gruzínským parlamentem se ve čtvrtek sešly tisícovky lidí. Davy se pokusily proniknout do parlamentní budovy, čemuž bránily pořádkové síly zejména použitím slzného plynu. Podle informací agentury Reuters použily k rozehnání davu i gumové projektily a vodní dělo. Protestující zase házeli lahve a některým policistům vzali ochranné štíty a strhli helmy.

Po několikahodinových střetech mezi protestujícími a policií byly desítky osob převezeny do nemocnic se zraněními od gumových projektilů a kamenů i s podrážděním od slzného plynu, informovala agentura Reuters.

Rusko a Gruzii znepřátelila krátká válka v srpnu 2008, po které Moskva uznala nezávislost kavkazských odštěpeneckých provincií Abcházie a Jižní Osetie, kde udržuje své vojenské posádky. Tbilisi to označuje za okupaci.

Vpád do parlamentu podle médií následoval poté, co vypršelo hodinové ultimátum opozice, aby kvůli skandálu odstoupil předseda parlamentu, ministr vnitra a šéf tajné služby. Na vpádu do parlamentu se podle ruské agentury TASS podíleli představitelé různých opozičních sil.

Po ruské poslanecké delegaci v čele s Gavrilovem při spěšném odjezdu na letiště - pod ochranou agentů bezpečnosti - házeli radikálně naladění demonstranti vejce, vylíčila agentura Interfax.

Náměstek ruského ministra zahraničí Grigorij Karasin ve čtvrtek prohlásil, že Moskva je pobouřena akcemi, které podle něj mají na svědomí radikální gruzínské politické síly šířící protiruské nálady.