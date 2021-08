Při protestu proti Tálibánu zemřeli tři lidé, z Kábulu odletělo české letadlo

Kábul - Třetím dnem dnes pokračuje mnohdy chaotická evakuace cizinců i Afghánců z kábulského letiště. Tisíce lidí se tam uchýlily ve snaze opustit zemi poté, co radikální islamistické hnutí Tálibán ovládlo prakticky celou zemi a v neděli i hlavní město. Zatímco Tálibán opakovaně ujišťuje, že si přeje mír, že se ho není třeba obávat a že chce vytvořit širokou koalici, dnes se objevila informace o protitálibánské demonstraci, proti které bojovníci hnutí tvrdě zasáhli a při které několik osob zemřelo.

Demonstrace se odehrála ve východoafghánském městě Dželálábád a při zákroku tálibů podle agentury Reuters přišli o život nejméně tři lidé a více než desítka dalších utrpěla zranění. Podle svědků se obyvatelé správního centra provincie Nangarhár pokoušeli vztyčit na náměstí dosavadní afghánskou státní vlajku. Protestní akce byla jedním z prvních projevů odporu místních vůči Tálibánu v posledních dnech.

Z kábulského letiště, na kterém od neděle panuje zmatek a které je přeplněné lidmi snažícími se odcestovat do zahraničí, dnes odstartoval třetí český evakuační letoun. Na palubě je 62 osob, mezi nimi afghánští tlumočníci nebo držitelé trvalého pobytu v ČR, a čtyři Afghánci, o jejichž přepravu požádalo Slovensko. Uvedli to čeští představitelé. Při předchozích dvou letech evakuační speciály dopravily do Česka 133 lidí. Pokračují i evakuační lety organizované dalšími zeměmi.

Tálibán dnes oznámil, že jeho vůdci, dosud žijící převážně v anonymitě, se postupně představí světu. Zástupci hnutí, které po nedělním obsazení Kábulu de facto převzalo moc v Afghánistánu, se mají v následujících 48 hodinách setkat s vlivnými členy bývalých afghánských kabinetů. Hnutí slibuje vytvořit mnohostrannou islámskou vládu.

V tlačenici před kábulským mezinárodním letištěm se dnes zranilo 17 lidí. Podle bezpečnostního představitele NATO ale nejsou zprávy o tom, že by bojovníci Tálibánu použili proti davům u letiště násilí. Civilisté byli vyzváni, aby se tam přestali shromažďovat, pokud nemají pas a vízum, které by jim umožnily odlet ze země.

Spojené státy dosud z Afghánistánu evakuovaly 3200 osob, v úterý vojenská letadla transportovala 1100 Američanů a lidí, kteří mají v USA trvalý pobyt.

Do Německa dnes nad ránem přiletělo přes uzbeckou metropoli Taškent asi 130 lidí evakuovaných z Kábulu. Německá armáda plánuje na dnešek další čtyři evakuační lety. První evakuační let dnes uskutečnila Austrálie, ze země odvezla 26 lidí. Francie přes noc evakuovala 25 Francouzů a 184 Afghánců. Maďarská vláda dnes oznámila, že zorganizovala převoz 26 maďarských občanů z Afghánistánu. Skupina má být přepravena v nejbližší době letem vypraveným jiným státem. Kromě toho Maďarsko chystá vlastní evakuační misi.

Neúspěšný pokus o evakuaci ohlásili Nizozemci. Jejich letadlo odletělo z Kábulu prázdné kvůli zmatku na letišti, sdělila ministryně zahraničí Sigrid Kaagová. Země plánuje evakuovat asi 1000 lidí.

Británie dnes uvedla, že dosud evakuovala 2000 Afghánců. Londýn chce v příštích letech poskytnout azyl až 20.000 Afghánců, letos jich bude až 5000, uvedl premiér Boris Johnson. Na pomoc afghánským uprchlíků se naopak nechystá Uzbekistán. Tamní úřady odmítají žadatele o azyl a zpřísnily hraniční kontroly, řekli agentuře AP svědci.

List The New York Times (NYT) dnes uvedl, že americké tajné služby na začátku léta varovaly před kolapsem afghánské armády a návratem Tálibánu k moci, i když americký prezident Joe Biden tvrdil, že takový vývoj je nepravděpodobný. Podle průzkumu společnosti Ipsos pro agenturu Reuters klesla popularita Bidena na nejnižší úroveň od jeho nástupu do Bílého domu letos v lednu. Oddělený průzkum nicméně ukazuje, že většina Američanů podporuje odchod z Afghánistánu podle aktuálního harmonogramu.

Ve středoafghánské provincii Bámján tálibové podle agentury AP vyhodili do povětří sochu šíitského vůdce Abdul Alího Mazárího, který proti hnutí bojoval v 90. letech a zastupoval etnickou menšinu Hazárů. Vyznavači šíitské větve islámu byli za vlády sunnitského Tálibánu v letech 1996 až 2001 pronásledováni. Tálibán Mazárího zabil v roce 1995.