Při protestu na Srí Lance se našly v prezidentském paláci miliony rupií

Kolombo - Srílanští demonstranti našli při sobotním vpádu do prezidentova paláce miliony rupií, které dostane soud. Oznámila to dnes srílanská policie. Dav demonstrantů vtrhl do paláce při protestu proti hospodářskému kolapsu země. Prezidenta Gotabaju Radžapaksu nezastihli, ale objevili nové bankovky v hodnotě 17,85 milionu rupií (1,2 milionu korun) a kufřík s dokumenty.

Podle policejního mluvčího předali peníze policii. Demonstranti v paláci stále jsou, uvedla agentura AFP. Prezident v sobotu slíbil, že ve středu podá demisi.

"Hotovost převzala policie a peníze dnes budou předány soudu," řekl mluvčí.

Podle AFP třiasedmdesátiletý prezident před davem v sobotu uprchl tajnými dveřmi a vojenská loď ho dopravila na armádní základnu na severovýchodě ostrova.

Situace dnes na Srí Lance podle agentur zůstává nevyjasněná. Předseda vlády Ranil Vikremesinghe v sobotu slíbil, že odstoupí, až bude sestaven nový kabinet. V případě prezidentovy rezignace by se stal úřadujícím prezidentem premiér, kdyby odstoupili oba, pak předseda parlamentu.

Dnes podle agentury AP devět ministrů oznámilo, že okamžitě rezignují, aby uvolnili posty pro své nástupce. Zbytek vlády chce zůstat do vytvoření nového kabinetu. Vyjednávají o něm nyní vůdci opozičních stran.

AP napsala, že Radžapaksa se na veřejnosti od soboty neobjevil a neví se, kde je. Podle všeho ale pracuje, protože dnes nařídil, aby se začalo okamžitě s distribucí plynu používaného při vaření.

Srílančané kempují před prezidentským úřadem tři měsíce a požadují, aby Radžapaksa odstoupil. Jemu i vládě přičítají bezprecedentní ekonomickou krizi, s níž se 22milionový ostrov potýká. Země nemá devizy na dovoz základního zboží. Mezi požadavky protestujících patří také odstoupení předsedy vlády, který je v úřadu od května.

Srí Lanka v dubnu přestala splácet zahraniční dluh a vyjednává s Mezinárodním měnovým fondem o případné pomoci.

Zásoby pohonných hmot jsou téměř vyčerpány, takže vláda nařídila zavřít úřady a školy, což má zmírnit provoz a přesuny lidí.