Při protestech v Katalánsku bylo zraněno na 170 lidí

Barcelona - Při pondělním protestech v Katalánsku zdravotníci ošetřili 131 lidí. Většina byla zraněna lehce při potyčkách s policisty u barcelonského letiště, jedna osoba ale zřejmě přišla o oko, informoval dnes deník La Vanguardia. Demonstrace, které pokračovaly i dnes večer, vypukly po soudním rozsudku nad separatistickými politiky a ochromily dopravu na řadě míst tohoto španělského regionu. Pondělní protesty se konaly na různých místech v Barceloně, kde kvůli nim bylo na mezinárodním letišti zrušeno přes 100 letů. I dnes tam bylo v návaznosti na pondělní komplikace zrušeno přes 40 spojů.

Při střetech, které se protáhly do dnešních ranních hodin, bylo podle úřadů zraněno také asi 40 policistů. Tři lidé byli zatčeni. Ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska oznámil, že úřady vyšetřují skupinu, která protesty organizuje. Demonstranti reagovali na internetovou kampaň vedenou skupinou Tsunami Democratic, která k vyvolání občanské neposlušnosti použila šifrovanou aplikaci. Skupina nemá žádné formální vůdce.

Také dnes byly hlášeny blokády na několika menších silnicích v regionu. Tisíce Katalánců protestovaly podle agentury AP i večer v Barceloně, Tarragoně, Lleidě či Gironě proti odsouzení a uvěznění svých vůdců. "Ulice budou vždy naše!" a "Nezávislost!" skandoval dav, který vykřikoval i hesla označující španělskou policii za "okupační síly" a vybízející ji k odchodu.

Provoz na letišti v Barceloně ochromily v pondělí tisíce demonstrantů, kvůli kterým se v okolí tvořily dopravní zácpy a zrušeno muselo být asi deseti procent letů. Část z nich se střetla s pořádkovými silami, na které někteří házeli různé předměty. Policie při potyčkách použila obušky a španělští policisté i gumové projektily, potvrdila španělská policie. Její vedení to zdůvodnilo tím, že situace byla velmi napjatá a že policisté museli zajistit bezpečnost.

Katalánská policie gumové střely nepoužívá, protože regionální parlament je od roku 2014 zakázal. Španělská policie ale považuje využití těchto projektilů za oprávněné a nasadila je v Katalánsku i 1. října 2017 při referendu o nezávislosti, které tehdejší regionální vláda uspořádala navzdory varování španělského soudu, že takový krok je neústavní. Španělští policisté tehdy bránili lidem v hlasování a násilím vnikali do volebních místností. Jeden z demonstrantů tehdy přišel o oko po zásahu gumovou střelou. Katalánští policisté spíše nezasahovali, za což někteří teď čelí stíhání.

I v pondělí utrpěl jeden z demonstrantů zranění oka a skončil v nemocnici. Deník La Vanguardia napsal, že mladík přišel o oko, protože ho při protestech v pondělí zasáhl gumový projektil.

Na barcelonském letišti byl dnes ráno klid, ale tvořily se dlouhé fronty, mimo jiné proto, že cestují přijeli dříve kvůli obavám z blokád. Podle místních médií bylo v návaznosti na pondělní rušení spojů zrušeno dnes 45 letů, většinou společnosti Vueling.

Omezen byl dnes provoz vysokorychlostní železnice (AVE) v katalánském městě Girona, rychlovlaky AVE jezdily ráno jen po jedné trati. Důvodem bylo poškození druhé trati při pondělních demonstracích.

Protesty proti rozsudku nad katalánskými politiky, z nichž devět dostalo tresty vězení od devíti do 13 let za uspořádání nezákonného referenda z roku 2017, se očekávají v Katalánsku i v dalších dnech. Na středu večer je svolána manifestace i do centra Madridu, v pátek chystají katalánské odbory v regionu stávku. Ve středu má také začít třídenní studentská stávka.