Při přepočítávání v Georgii objevili zatím 2500 nových hlasů

Washington - Při ručním přepočítávání hlasů z prezidentských voleb zatím v americkém státě Georgia objevili zhruba 2500 dříve nezapočtených hlasovacích lístků. Většina jich je pro současného prezidenta Donalda Trumpa. Podle místních úředníků, které dnes citovala agentura AP, to ale nebude mít na konečný výsledek žádný dopad. V Georgii podle prvního sčítání zvítězil demokrat Joe Biden.

Ruční přepočítávání nařízené republikánským státním tajemníkem začalo v Georgii v pátek. Podle agentury AP většina z dříve nezapočítaných hlasů podpořila současného prezidenta Donalda Trumpa (1643), 865 hlasů bylo pro jeho demokratického vyzyvatele Joea Bidena a 16 hlasů dostala libertariánka Jo Jorgensenová. Jak se mohlo stát, že se hlasy poprvé nezapočítaly, volební komisaři netuší.

Podle předběžných výsledků po prvním sčítání zvítězil v Georgii velmi těsně Biden. Před Trumpem měl náskok zhruba 14.000 hlasů, tedy asi 0,28 procentního bodu. Přepočítání je možné v Georgii nařídit, pokud rozdíl mezi počtem hlasů pro jednotlivé kandidáty činí půl procentního bodu a méně. Po dokončení ručního přepočtu hlasovacích lístků může kampaň poraženého požádat o další přepočet, který by již byl strojový. Přepočítávání má skončit do středy 11:59 místního času (17:59 SEČ). Nejpozději musí být výsledky známé 20. listopadu.

Podle modelů prestižních amerických médií vyhrál nedávné prezidentské volby v USA demokrat Joe Biden, který porazil současného republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Většina médií vyhlásila Bidena za vítěze i v Georgii, podle agentury AP je ale v tomto státe nadále výsledek příliš těsný na to, aby šlo vítěze určit. Trump zatím porážku neuznal a snaží se výsledek voleb ve svůj prospěch obrátit soudní cestou.

Většina amerických médií přisoudila Bidenovi 306 hlasů v takzvaném sboru volitelů, který nového šéfa Bílého domu v prosince potvrdí; Trump má 232 volitelů. Pro získání prezidentského úřadu je nezbytná podpora minimálně 270 volitelů. V Georgii se přitom rozhoduje o 16 členech volitelského shromáždění.

Trumpův tým už dříve avizoval, že požádá o přepočet hlasů i ve Wisconsinu, který reprezentuje deset volitelů a kde rovněž vyhrál Biden, a to o zhruba 20.500 hlasů. Předsedkyně místní volební komise Meagan Wolfeová ale dnes řekla, že zatím žádnou žádost o přepočítání nedostala; čas na to je podle ní jen do středy. Nové sčítání by přitom musel zaplatit ten, kdo o něj požádá. Stát jej platí jen v případě, že rozdíl v počtu hlasů je menší než 0,25 procenta. Nyní je vyšší. Trumpovu kampaň by přepočítání hlasů ve Wisconsinu přišlo na 7,9 milionu dolarů (176 milionů Kč). Přepočítání lístků v tomto státě po volbách v roce 2016 se přitom od prvního sčítání lišilo pouze o 131 hlasů.