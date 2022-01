Při pozitivním testu na covid ve čtvrtek bude ve školách zvláštní režim

Praha - Postup při výskytu pozitivního antigenního testu ve škole se v pondělí a ve čtvrtek v dalších dvou týdnech bude lišit. Zatímco v pondělí se v takovém případě pro zbytek třídy nic nezmění, ve čtvrtek nastoupí spolužáci pozitivně testovaného do zvláštního režimu s rouškami či respirátory ve výuce a testováním každý den. Pokud pozitivní antigenní test metoda PCR vyloučí, vrátí se třída do běžného provozu. Jestliže se nákaza PCR testem potvrdí, odejdou děti do karantény. Vyplývá to z informací ministerstva školství na webu. Podle nich nyní ve školách začal fungovat také nový systém vystavování žádanek na PCR testy.

Nová vláda pětikoalice v prosinci rozhodla, že ode dneška do 16. ledna se bude testování na covid-19 ve školách konat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek, a bude se týkat všech. Cílem je včasný záchyt nástupu nakažlivější koronavirové varianty omikron. Dosud se testovali jen jednou týdně neočkovaní, kteří onemocnění neprodělali v posledních 180 dnech. Od 17. ledna se má testování všech omezit zase jen na jednou týdně v pondělí.

V případě, že někomu vyjde pozitivní výsledek antigenního testu v pondělí, musí tak jako dosud odejít domů a podstoupit přesnější PCR test. Zbytek jeho třídy může fungovat dál beze změny. Ve čtvrtek to bude jinak. „Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu,“ uvedlo ministerstvo. Žáci ve třídě do té doby budou muset nosit roušky či respirátory, nesmí zpívat a cvičit v tělocvičně a musí být oddělení od dalších dětí ve škole.

Nový ministr školství Petr Gazdík (STAN) v rozhovoru pro server Novinky.cz na konci prosince původně hovořil o tom, že pokud se ve třídě v prvních dvou lednových týdnech objeví pozitivní test, odejde dotyčný do karantény a ostatní ze třídy se budou ve škole testovat po dobu jednoho týdne každý den. Měla to podle něj být prevence, jak v budoucnu nezavírat celé školy. O režimu test-to-stay jako o možnosti, jak snížit počet žáků v karanténě, se již dříve zmiňoval i bývalý ministr školství a současný náměstek na ministerstvu Robert Plaga (za ANO).

Podle nových pravidel se nyní změnil také proces předávání výsledků antigenního testování a trasování ze škol hygienikům. Škola může nově vystavit rodičům potvrzení, které mohou pro PCR test dítěte použít místo eŽádanky. Nově pro rodiče také platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu dítěte, ať už se jedná o testování ve škole, nebo například nákazu v rámci rodiny. Při nařízení karantény kvůli výskytu nákazy ve škole, nebude nutné sebetrasování. Potřebné informace by měly hygienikům předávat školy.