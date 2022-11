Při požáru v nočním klubu v Rusku zemřelo 13 lidí

Moskva - Při požáru v nočním klubu v ruském městě Kostroma zemřelo v noci na dnešek 13 lidí, oznámily podle ruského servisu BBC úřady. Ráno záchranáři hovořili o 15 mrtvých, ale později se tato bilance zmenšila. Vyšetřovatelé se přiklánějí k verzi, že požár vznikl poté, co jeden z hostů vystřelil v uzavřené místnosti ze signální pistole. Policie už zadržela dva podezřelé.

Devět lidí utrpělo při požáru zranění, někteří z nich mají popáleniny prvního stupně. Čtyři osoby jsou nezvěstné. Požár v podniku Polygon propukl kolem v 02:30 místního času (00:30 SEČ) a rozšířil se na plochu 3500 metrů čtverečních. Uhasit se ho podařilo až zhruba po pěti hodinách. Střecha klubu se zcela zřítila.

Plameny zachvátily podnik nejspíše poté, co se někteří hosté dostali do konfliktu a jeden z nich pak vystřelil ze signální pistole do stropu. Podezřelým je podle informací médií 23letý voják Stanislav Ionkin, který se vrátil z bojů na Ukrajině, napsala zpravodajská stanice BBC.

Hosté klubu popsali, že požár se rozšířil bleskově. Nejprve začal hořet strop, na kterém postupně vzplála LED svítidla. Stačilo jen pár sekund, aby se místnost, kde se v tu dobu nacházely stovky lidí, naplnila dýmem.

"Nouzové východy byly špatně vidět. Vznikla tlačenice a panika," popsal agentuře TASS situaci nejmenovaný představitel orgánů činných v trestním řízení. Hasiči z budovy evakuovali na 250 lidí.

Úřady případ vyšetřují jako způsobení smrti z nedbalosti. Zahájily také trestní řízení v souvislosti s podezřením na poskytování služeb, které nesplňují bezpečnostní požadavky. Jedním z dvojice zadržených je šéf firmy, která klub provozovala; druhým je muž, který údajně střílel.

Třísettisícové město Kostroma, správní středisko Kostromské oblasti, leží asi 300 kilometrů severovýchodně od Moskvy. Polygon byl populárním místem, kam se přes víkendové večery chodilo bavit zhruba 300 lidí.