Při požáru v domě v Českém Těšíně bylo zraněno 6 lidí, 33 lidí hasiči evakuovali

Český Těšín (Karvinsko) - Šest lidí bylo dnes zraněno při požáru bytu a střechy panelového domu v Českém Těšíně. Hořet tam začalo před 10:00, o hodinu později měli hasiči oheň pod kontrolou. Kvůli požáru hasiči evakuovali z domu 33 lidí, pomalu se budou vracet. Zranění skončili v péči záchranářů, řekl ČTK mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

Byt ve 12. patře panelového domu začal hořet okolo 09:45. Plameny pak zasáhly střechu budovy. Na místo podle mluvčího přijelo 13 hasičským jednotek včetně jednotky polských hasičů. Kolem 11:00 dostali hasiči požár pod kontrolu a nešířil se. Kvůli požáru je poničeno pět bytů.

"Šest osob se zranilo. V jednom případě jde o malou popáleninu. Zbytek se nadýchal kouře nebo se jedná o reakci na stres," doplnil ke zraněným mluvčí hasičů.

Dodal, že plameny zničily čtyři byty. Byt pod místem vypuknutí požáru poničila voda, kterou hasiči vysávají průmyslovým vysavačem. Do většiny bytů se obyvatelé budou moci vrátit do 13:00. Do těch v blízkosti požáru podle možností. Postup budu hasiči koordinovat s policií.