Při požáru domu ve francouzském městě Vaulx-en-Velin zemřelo deset lidí

Lyon (Francie) - Deset lidí, z toho pět dětí ve věku od tří do 15 let, zahynulo při požáru, který propukl dnes nad ránem v sedmipatrovém obytném domě ve městě Vaulx-en-Velin na předměstí Lyonu. Informoval o tom francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin. Čtrnáct lidí utrpělo zranění, stav čtyř z nich je vážný. Na místě zasahuje asi 180 hasičů, dva z nich jsou mezi lehce zraněnými.

Příčina požáru, který se už podařilo uhasit, není zatím známá, uvádí prefektura departementu Rhône. Okolí domu je uzavřené a hlídají ho policisté.

Požár byl podle agentury AFP hlášen krátce po 3:00 SEČ. Plameny se do ostatních podlaží rozšířily z přízemí. Příčinu požáru by mělo určit vyšetřování, uvedl ministr Darmanin, který se vydal na místo. "Existuje několik scénářů a bude zahájeno vyšetřování," řekl ministr a dodal, že je ohledně neštěstí v kontaktu s prezidentem Emmanuelem Macronem. "Je to šokující, bilance je extrémně vážná," řekl Darmanin.

Požár podle AFP propukl ve čtvrti Mas du Taureau, která prochází obnovou poté, co byla dlouho považována za typickou problematickou předměstskou čtvrť. Lyon zahájil na počátku tisíciletí program za 100 milionů eur (přes 2,4 miliardy korun), jehož cílem byla přeměna oblasti v ekologickou čtvrť či rozvoj veřejné dopravy.

"Probudily mě výkřiky," řekl místnímu deníku Le Progr?s de Lyon obyvatel čtvrti Mohamed. "Chtěli jsme lidem pomoci, ale kouř byl příliš hustý. Viděl jsem mrtvou ženu. Je to dramatické," řekl muž.