Při požáru domu v Plavech se zranili dva lidé, škoda je za 2,5 mil. Kč

Plavy (Jablonecko) - Hasiči z 13 jednotek v noci na dnešek likvidovali požár rodinného domu v Plavech na Jablonecku. Dva muži se zranili, jeden byl ve vážném stavu letecky přepraven na popáleninové centrum do pražských Vinohrad. Majetkovou škodu vyšetřovatel hasičů předběžně odhadl na 2,5 milionu korun. Příčinu bude teprve zjišťovat. ČTK to dnes řekli mluvčí hasičů a záchranné služby.

Zranění jednoho muže je těžké. "Byl napojen na umělou plicní ventilaci a ve spolupráci s královéhradeckou záchrannou službou byl transportován do pražské nemocnice," řekl dnes ČTK krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Podle něj využili hradecký vrtulník kvůli tomu, že má povolení pro noční lety. "Proto jsme žádali o součinnost, aby byl pacient co nejrychleji transportován do Prahy," dodal. Zranění druhého muže je podle něj lehké a stačilo ošetření na místě.

Požár byl hasičům nahlášen kolem 23:30. "V době příjezdu první jednotky byl požár již v plném rozsahu, zasažen byl celý objekt. Velitel zásahu na místo nechal postupně povolat 13 jednotek a nasadil pět vodních proudů," uvedl krajský mluvčí hasičů David Kořínek. Požár hasiči lokalizovali zhruba hodinu od příjezdu první jednotky, poté postupně rozebírali konstrukce a dohašovali skrytá ohniska. Na dohled na místě požáru dál zůstávají dvě jednotky hasičů.

Pro plynulou dodávku vody si hasiči zřídili čerpací stanoviště na řece Kamenici. Zásah byl podle Kořínka komplikovaný i kvůli tlakovým lahvím, které hasiči postupně vynášeli z domu a ochlazovali. "Z objektu jsme vynosili 17 tlakových lahví různého druhu a velikosti a máme potvrzenou i jednu explozi tlakové lahve," dodal.