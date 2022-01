New York - Při požáru bytu v newyorské čtvrti Bronx dnes zemřelo 19 lidí včetně devíti dětí, uvedla agentura AP. Dalších šest desítek osob bylo zraněno a nejméně polovina z nich musela vyhledat pomoc v nemocnici.

Fotogalerie

Na místě zasahovalo přes 200 hasičů. "Bude to zřejmě jeden z nejhorších požárů v naší době," cituje deník The New York Times starostu města Erika Adamse. Příčiny zatím nejsou známé.