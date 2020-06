Při povodni v Olomouckém kraji zemřel člověk, další se pohřešuje

Olomouc - Při lokálních povodních na Uničovsku a Šumpersku v Olomouckém kraji zemřel jeden člověk, další osoba se pohřešuje, řekla dnes ráno ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová. Mezi nejvíce postižené obce patří Šumvald a jeho místní část Břevenec, Uničov a jeho místní část Dolní Sukolom, Oskava a Dlouhá Loučka, kde voda na mnohých místech dosahovala přes metr vysoko. V těchto obcích hasiči evakuovali a zachránili desítky obyvatel. Vyprostili také osoby uvázlé v zatopených automobilech.

Hasiči zachránili rovněž několik lidí, které strhnul proud a nemohli se dostat z vody do bezpečí. "Přívalové deště zatopily nejen desítky rodinných domů a dalších staveb, ale také poškodily místní energetickou a dopravní infrastrukturu. V Oskavě byl stržen most, ve většině postižených obcí bylo poškozeno plynové i elektrické vedení," uvedla mluvčí hasičů.

Na některých místech čerpali hasiči vodu ze zatopených sklepů během noci. V odstraňování následků přívalových srážek budou pokračovat během dneška, včetně odčerpávání vody z domů a sklepů. "Dnes ráno se také po průzkumu v jednotlivých obcích a zjištění stavu zaplavených domů bude ve spolupráci se samosprávami řešit náhradní ubytování pro místní obyvatele," doplnila mluvčí.

Na řadě míst v noci byl na řadě toků překročen třetí stupeň povodňové aktivity, který nyní platí jen na Oskavě v Uničově. Celkem hasiči během noci zaznamenali téměř 160 událostí. V zaplavené oblasti operoval také posttraumatický intervenční tým hasičských psychologů.

Silné bouřky zasáhly od nedělního odpoledne prakticky celý východ země.

Oskava v Uničově je na třetím stupni, Oslava klesla na druhý

Řeka Oskava v Uničově na Olomoucku dnes nad ránem dosáhla třetího stupně povodňové aktivity a dál stoupá. Oslava v Dlouhé Loučce klesla na druhý, opadají i další řeky, které se rozvodnily po nedělních silných bouřkách. První stupeň povodňové aktivity platil kolem 05:00 na Desné v Koutech nad Desnou a na několika dalších místech Olomouckého, Jihomoravského kraje a Vysočiny. Po vydatných deštích museli hasiči v noci evakuovat desítky lidí ze zaplavených domů, hlavně na Uničovsku a Šumpersku. Počítají s tím, že záchranné, evakuační a likvidační práce budou pokračovat i dnes.

Výstraha na záplavy pro větší část Olomouckého kraje a některé oblasti Moravskoslezského, Pardubického kraje a Vysočinu platí do 11:00.

Nejvážnější situace byla v noci v obcích Šumvald, Oskava, Dolní Loučka, Břevenec či Dolní Sukolom, kde voda zaplavila domy, poškodila vozidla i infrastrukturu. Meteorologové v neděli večer vydali pro tento region výstrahu před povodněmi s extrémním stupněm nebezpečí. Za tři hodiny tam napršelo i 70 milimetrů srážek.

Z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že časně ráno platil třetí povodňový stupeň jen na Oskavě v Uničově. Hladina tam v 06:00 dosáhla na 325 centimetrů a dál stoupá. Třímetrovou hranici pro nejvyšší povodňový stupeň řeka překročila ve 03:20. Ještě v neděli odpoledne měla Oskava v Uničově kolem 125 centimetrů. Na druhém povodňovém stupni je nyní jen Oslava v Dlouhé Loučce a hladina tam klesá.

Silné bouřky zasáhly od nedělního odpoledne prakticky celý východ země. Po bouřkách stouply na některých stanicích také hladiny Svratky, Jihlavy, Želetavky či Třebůvky.

Povodňovou pohotovost s vysokým stupněm nebezpečí vyhlásili meteorologovédo dnešních 11:00 pro regiony Jeseník, Litovel, Mohelnice, Šternberk, Šumperk, Uničov a Zábřeh v Olomouckém kraji, pro řeky v okolí měst Králíky, Lanškroun a Moravská Třebová v Pardubickém kraji a pro Rýmařovsko v Moravskoslezském kraji. Méně závažná povodňová bdělost platí pro Olomoucko a oblasti Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou a Žďár nad Sázavou na Vysočině.

Hasiči Vysočiny odstraňovali následky bouřek, místy stoupaly toky

Hasiči na Vysočině měli kvůli bouřkám od nedělních 18:00 už přes 70 výjezdů. Nejvíc práce s odčerpáváním vody nebo čištěním silnic měli do půlnoci na Třebíčsku, následovalo Žďársko. Vyplývá to z jejich webu. Místy v kraji stoupaly hladiny řek. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav.

Hladina Želetavky překonala první povodňový stupeň po 19:00, na druhý povodňový stupeň, tedy pohotovost, se dostala asi dvě hodiny před půlnocí. Hladina v říčce Šlapance v Mírovce u Havlíčkova Brodu už klesá, první stupeň tam přestal platit v neděli ve 23:00.

Výjezdy začaly hasičům v kraji přibývat hlavně po nedělních 19:00. Stromy z vozovek odklízeli například ve Starči, Budkově nebo v Třebíči - Borovině, kde také upevňovali uvolněné plechy na střeše. Čerpání vody je kromě Třebíčska zaměstnávalo třeba v Křižanově, Bobrové u Nového Města na Moravě nebo ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem. Ve Velkém Meziříčí - Novosadech stavěli protipovodňovou hráz. Protipovodňové pytle vezli také do Jeclova na Jihlavsku.

Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami platí na Vysočině do dnešních 02:00 pro okolí Bystřice nad Pernštejnem a Nového Města na Moravě na Žďársku. Jinde na Vysočině se týkala silných bouřek.