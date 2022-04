Při potopení křižníku Moskva zahynuly desítky vojáků, píše Novaja Gazeta

Kyjev - Na 40 ruských vojáků zahynulo a desítky dalších se pohřešují či utrpěly zranění při potopení ruského křižníku Moskva. Podle serveru BBC News to napsal nezávislý ruský list Novaja Gazeta Europe s odvoláním na matku jednoho z námořníků. Ruské úřady žádnou oběť neoznámily a tvrdí, že celá asi 500členná posádka je naživu.

Matka uvedla, že jí syn telefonicky sdělil, že vlajkovou loď ruské Černomořské flotily zasáhly tři střely vypálené z ukrajinského území. "Volal mi a plakal kvůli tomu, co viděl. Bylo to děsivé," řekla žena. Řada zraněných prý v důsledku explozí přišla o končetiny.

Ukrajinská redakce Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) již dříve sdělila, že při útoku na loď zemřel nejméně jeden člen posádky. Zprávu o smrti jednačtyřicetiletého námořního praporčíka Ivana Vachruševa zveřejnila podle RFE/RL jeho manželka na ruské sociální síti Odnoklassniki (Spolužáci).

Kyjev uvádí, že křižník Moskva minulý týden zasáhl dvěma protilodními střelami, loď šla poté ke dnu a podle ukrajinské pobřežní stráže se posádka zřejmě utopila. Ruské ministerstvo obrany v noci na čtvrtek pouze připustilo, že v důsledku požáru na křižníku explodovala munice. Uvedlo tehdy, že "celá posádka" byla evakuována. Loď se podle Moskvy potopila až později, a to v důsledku špatného počasí, když byla poškozená vlečena do přístavu. V sobotu ruské ministerstvo obrany zveřejnilo videozáznam z přehlídky v Sevastopolu, na kterém byli podle něj námořníci z potopené lodi.

List Novaja Gazeta Europe vznikl tento měsíc poté, co ruský deník Novaja Gazeta musel po dvojí výstraze od úřadů pozastavit své vycházení v papírové podobě i na internetu, a to až do "ukončení speciální operace na území Ukrajiny", jak Rusko oficiálně nazývá válku, kterou proti sousední zemi rozpoutalo.