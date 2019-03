Slavoňov (Náchodsko) - Při pádu vrtulníku u Slavoňova na Náchodsku dnes dopoledne zemřeli dva lidé. Byli to zahraniční pilot ve výcviku a český instruktor, zaměstnanec letecké firmy DSA. Zřícený vrtulník nebyl záchranářský, šlo o cvičný let. ČTK to řekl Daniel Tuček z firmy DSA, která byla provozovatelem zříceného stroje. K národnosti pilota ve výcviku se nevyjádřil. Vrtulník havaroval uprostřed pole asi 200 metrů od posledního obytného domu v obci. Po dopadu začal hořet.

Tragicky zesnulým instruktorem byl pilot letecké záchranné služby Michal Beneš, který byl i dlouholetým členem Horské služby Jizerské hory. Horská služba to uvedla na svém webu.

Společnost DSA, která také zajišťuje leteckou záchrannou službu pro Královéhradecký, Liberecký a Ústecký kraj, v prohlášení uvedla, že šlo o vrtulník typu Enstrom 480. Stroj prováděl výcvikový let na trase Hradec Králové - Nové Město nad Metují a lety v prostoru. "V této chvíli nemáme žádné další informace o okolnostech letecké katastrofy a úzce spolupracujeme s příslušnými orgány za účelem zjištění příčin nehody," uvedla firma na svém webu.

Video: Pád vrtulníku u Slavoňova

22.03.2019, 12:17, autor: Josef Vostárek, zdroj: ČTK

Příčiny nehody nejsou podle mluvčího policie Ondřeje Moravčíka známé. "Vyšetřování nehody převzal Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN)," řekl Moravčík. K věku, národnosti a jiné identitě zemřelých se podle něj policie po dohodě s ÚZPLN nebude vyjadřovat.

Policie na místě nehody zajistila okolí nehody a za pomoci psovodů a vrtulníku udělala prohlídku místa. Zjišťovala, zda na zemi nejsou nějaké věci upadlé či odhozené z vrtulníku. "Již jsme také kontaktovali svědky nehody. Zjištění předáme ÚZPLN," řekl Moravčík. Pro vyzvednutí vraku vrtulníku hasiči poskytli speciální nákladní automobil.

Oba muži na palubě zahynuli v troskách vrtulníku. "Na místo vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému," řekla k nehodě mluvčí hasičů Martina Götzová. Dodala, že stroj spadl v místní části Slavoňova Blažkov, hasiči dostali pád nahlášený v 09:15. "Při příjezdu hasičů stroj hořel plameny. Místní lidé se jej snažili uhasit hasicími přístroji, což nestačilo. Hasiči oheň zlikvidovali vysokotlakým proudem vody," řekla.

Oheň zničil prostor pro posádku a motorovou část. Ohněm nedotčena zůstala jen část se zadním rotorem. Škody na jiném majetku pád vrtulníku podle hasičů nezpůsobil.

Podle starosty Slavoňova Michala Suchánka stroj kroužil ve větší výšce. "Pak to vzal kolmo dolů," řekl ČTK Suchánek.

Vrtulník Enstrom 480 B amerického výrobce Enstrom Helicopter je jednomotorový čtyřmístný vrtulník celokovové konstrukce. Poháněn je jedním třílistým nosným rotorem a jedním dvoulistým vyrovnávacím rotorem. Dolet vrtulníku činí až 470 kilometrů, maximální vzletová hmotnost stroje je asi 1360 kilogramů. Vrtulník se používá pro přepravu cestujících, výcvik pilotů, filmování či pozorovací lety.

Podle serverů www.helidat.cz a www.planes.cz byl zřícený vrtulník uveden do provozu v roce 2018. Podle www.helidat.cz je majitelem stroje firma LOM PRAHA TRADE, která patří státnímu podniku LOM PRAHA. "Mohu potvrdit skutečnost, že společnost LOM Praha Trade pronajímala vrtulník DSA. Další informace jsou předmětem šetření," řekla ČTK Lucie Černá z LOM PRAHA.

Hlavní činností DSA je zajišťování letecké záchranné služby. V letecké škole firma provádí výcvik profesionálních pilotů až po kvalifikaci dopravního pilota. Vlastní letadla využívá pro leteckou dopravu, provoz aerotaxi a při různých leteckých pracích. Firma dělá i servis letecké techniky. Hlavní základnu má na letišti v Hradci Králové, oficiální sídlo a jedno ze servisních středisek v Praze na letišti Kbely.