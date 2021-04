Při otevření po okresech by mohly do školek děti z pěti krajů místo dvou

Praha - Při otevírání mateřských škol podle epidemické situace v okresech by se mohly do školek zřejmě vrátit aspoň částečně děti z pěti krajů místo dvou. Kromě celého Karlovarského a Královéhradeckého kraje jsou totiž nyní pod hranicí počtu nakažených pro otevření školek i Domažlicko a Tachovsko v Plzeňském kraji, Nymbursko ve Středočeském a Semilsko v Libereckém. Vyplývá to z údajů, které dnes na twitteru zveřejnili hygienici.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v pondělí řekl, že se školky otevřou od 26. dubna v krajích, kde je týdenní přírůstek případů nemoci covid-19 pod 100 na 100.000 obyvatel. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu řekl, že navrhne otevírání škol po okresech.

Při součtu případů za celé kraje měly podle údajů za středu méně než 100 nově nakažených na každých 100.000 obyvatel za posledních sedm dní pouze Karlovarský a Královéhradecký kraj. V počtech za jednotlivé okresy se ale pod tuto hranici dostaly všechny okresy obou zmíněných krajů a také okresy z dalších třech krajů, které s Karlovarským, nebo Královéhradeckým krajem sousedí.

Z krajů má nejméně nakažených za týden Karlovarský kraj, a to 47,2 na 100.000 obyvatel. Nejvíce případů má Zlínský kraj, kde jich bylo zaznamenáno 269,3. Z okresů bylo nejméně nakažených v uplynulém týdnu na Chebsku v Karlovarském kraji, kde přibylo za týden v přepočtu na obyvatele 23 nakažených. Nejvíce případů mělo s 338 nakaženými Vsetínsko ze Zlínského kraje.

Do mateřských škol zatím mohou docházet pouze děti, které mají před nástupem do základní školy. Kompletním znovuotevřením mateřských škol se dnes bude spolu s dalším rozvolňováním opatření proti šíření covidu-19 zabývat vláda. Premiér Babiš ve středu řekl serveru iDnes.cz, že ministr zdravotnictví oznámí, ve kterých regionech se školky otevřou, v pátek kolem 13:00. Sám ministr ale pak na twitteru sdělil, že chce rozhodnutí oznámit už dnes, jakmile bude mít aktuální data.