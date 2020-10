Při opravě hradeb na Hněvíně našli archeologové řadu věcí

Most - Stavaři opravují opěrné zdi mezi vstupní branou a hvězdárnou na hradě Hněvín v Mostě. Hrozil pád zdiva z hradeb. Součástí prací byl archeologický průzkum, při němž archeologové našli zbytky původního středověkého hradu, keramiku či kostěnou píšťalku. Krom opravy zdi se chystá nové nasvícení hradu, zjistila ČTK.

Stavební práce začaly zkraje srpna a podle smlouvy mají být dokončeny do 2. listopadu. "Vzhledem k současným klimatickým podmínkám a nutnosti provedení archeologického průzkumu předpokládáme prodloužení realizace do konce listopadu," řekla ČTK mluvčí magistrátu Klára Vydrová.

Cílem prací je snížit vlhkost zdiva a obnovit celistvost zdí. Další etapy oprav opěrné zdi, kterých bude celkem pět, navážou na tu letošní v příštích letech. "Zeď je třeba nejprve rozebrat, očistit kamenivo, vytvořit drenáže, aby mohla odtékat voda, a pak zdivo skládat zpět postupem, který konzultujeme s památkáři," uvedl vedoucí odboru investic František Jirásek. Náklady na současné práce jsou zhruba 1,2 milionu korun, město je platí z vlastního rozpočtu.

Na jeden den stavaři práce přerušili kvůli archeologům. "Našli jsme tam zbytky původního středověkého hradu, zdi datovatelné do 13. století, do doby, kdy byl hrad vystavěn. Hlavní část nálezů ale spadá do 15. století, kdy byl hrad velkolepě přestavěn ve stylu saské pozdní gotiky," řekl ČTK archeolog Milan Sýkora. Pod hradbami byly základy palácové stavby, keramika, kovové a skleněné věci, části stolního nádobí nebo kostěná píšťalka, která sloužila jako hračka pro děti.

Nálezy jsou už umyté a označené. Teď se bude rekonstruovat jejich původní podoba, pokud to bude možné. "Dokážeme i jen z několika střípků rekonstruovat celou nádobu," poznamenal Sýkora. K průzkumu odborníci sepíšou nálezovou zprávu a věci posléze předají do místního muzea.

Nálezy mohou posloužit k dotvoření historického obrazu hradu, jenž patří k nejstarším v Čechách. "V časech své slávy byl jedním z nejdůležitějších královských hradů, ohromně rozměrný, něco jako Křivoklát," uvedl Sýkora. V podhradí byl pivovar, obydlí purkrabího, stáje a další stavby.

Z původního hradu ve 20. století mnoho nezůstalo. "Ale jsou tam dochované části, na jejichž základě lze autenticky podobu hradu vytvořit," uvedl Sýkora.

Hrad je jednou z dominant Mostu. Město se rozhodlo, že ho nově nasvítí. Za hradbami i před nimi bude nové veřejné osvětlení a hrad dostane nové architektonické nasvícení LED svítidly, které je úspornější a umožní regulaci světla a barev.