Při opravě Hlávkova mostu budou vydlážděny chodníky a vozovky asfaltové

Praha - Při rekonstrukci Hlávkova mostu zmizí z vozovky kamenná dlažba, nahradí ji asfalt, naopak chodníky budou nově dlážděné. Dále most získá na Štvanici a pravém břehu bezbariérový přístup. Část mostu přes plavební komoru bude zbourána a nahradí ji nová konstrukce. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Radní dnes schválili architektonicko-technickou studii, na jejímž základě Technická správa komunikací vypíše veřejnou zakázku. Památkově chráněný Hlávkův most slouží pro silniční a tramvajovou dopravu, vytížené zhruba 110 let staré soumostí je ve špatném stavu.

Jedním z největších zásahů bude zbourání části mostu vedoucí přes plavební kanál. "Jelikož je tento most ve velmi špatném technickém stavu, tak se navrhuje jeho zbourání a postavení nové konstrukce," řekl Scheiherr. Vzhledem k tomu, že nový most bude subtilnější, zvýší se tzv. podjezdná výška pro lodě z nynějších 4,8 na 5,25 metru.

Výše uvedená část se skládá ze tří mostních konstrukcí. Zbourány musí být podle náměstka všechny tři. V budoucnu se tak bude dít po částech, aby nemusela být zastavená doprava. Most bude při rekonstrukci vždy ze dvou třetin průjezdný.

Oprava čeká také navazující konstrukce z počátku 20. století, ke kterým byla později přistavěna jedna paralelní. Všechny jsou propojeny panely, po které vede tramvajová trať. Také v této části budou opravy uskutečňovány postupně. Přerušen bude provoz tramvají, nikoliv aut. To se ale stane nejdříve v roce 2025, kdy skončí výluka a opravy na nedalekém Libeňském mostě.

Promění se také povrchy, kdy ze silnic zmizí kočičí hlavy a nahradí je asfalt. Naopak na chodnících nahradí asfalt typická pražská dlažba. Vznikne oddělený pruh pro cyklisty. Přestavěna budou také předpolí mostu, kdy to holešovické bude řešeno souběžně s výstavbou plánované budovy filharmonie na Vltavské. Na druhém břehu se změní podchody, které budou rozšířeny a otevřeny směrem k řece. "Už to nebude takové neutěšené prostředí, smradlavé, ale provzdušněné," řekl Scheinherr. Bezbariérový bude vstup i na Štvanici.

TSK vypíše zakázku v režimu tzv. design&build, kdy vybraná firma dodá městu projekt a následně provede práce. Zhotovitel by mohl být podle Scheinherra vybrán v příštím roce. Nejdříve bude dodělán projekt a následně vítěz tendru zajistí veškeré nutné dokumenty včetně stavebního povolení. Oprava pak začne přemístěním inženýrských sítí do již vybudovaného podzemního kolektoru.

Opravu mostu chystá magistrát již několik let. Projekt měl připraven v roce 2018, avšak tehdy jej kvůli demolici mostních oblouků odmítli památkáři a práce se tak zbrzdily.

Památkově chráněný Hlávkův most složený z několika částí je 13. mostem od jihu Prahy a slouží pro silniční a tramvajovou dopravu. Železobetonový most se stavěl ve dvou etapách v rozmezí let 1909 až 1912 a byl otevřen 6. února 1912. O další části se most rozšířil v letech 1958 až 1962. Od svého vzniku nebyl přejmenován. Denně po něm přejede skoro 70.000 aut.