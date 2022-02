Při operetě Slečna vdova provoní divadelní sál parfém Adiny Mandlové

České Budějovice - Jihočeské divadlo uvede v pátek premiéru operety Slečna vdova. Dílo prvorepublikového skladatele Jána Móryho s texty filmové hvězdy Oldřicha Nového se dlouho považovalo za ztracené. Pro hudební komedii nechalo divadlo vyrobit i kopii parfému, jejž používala Adina Mandlová v roce 1938. Na inscenaci se podílelo 80 lidí z opery, činohry i baletu, řekl ČTK umělecký šéf opery Tomáš Ondřej Pilař.

Fotogalerie

Před druhou světovou válkou byla opereta podle Pilaře nesmírně populární, nicméně po válce upadla v zapomnění a považovala se za ztracenou. Teprve v roce 2018 ji muzikologové v Banské Bystrici, rodišti Móryho, rekonstruovali a Jihočeské divadlo ji tak uvede v novodobé české premiéře. "Dílo se vymyká mezi ostatními operetami nesmírně živým, inteligentním a chytlavým humorem, je dokonce napínavé. Má skvělou dramatickou stavbu a je ozdobeno dobovými šlágry třicátých let, které jako kdyby vyskočily z černobílých filmů pro pamětníky," řekl Pilař.

První české uvedení v Brně roku 1935 režíroval Oldřich Nový, ztvárnil i hlavní mužskou roli. Jihočeská scéna se tím nechala inspirovat a režisér Jakub Hliněnský je zároveň představitelem hlavní role. Návštěvníky zavede opereta do několika prostředí, zápletka je plná náhlých zvratů. "Diváci se budou bavit od začátku do konce velmi něžným, inteligentním a poetickým způsobem. Je to nádherná, lehká a komická opera," řekl Pilař. Hudebně dílo nastudoval Martin Peschík.

Součástí scény budou srdíčka, která se objeví i na parfému, který nechalo divadlo pro tuto inscenaci vyrobit. Jde o kopii parfému, kterým voněla Adina Mandlová v roce 1938. Jmenuje se podle hlavní hrdinky Fleurrete a odkazuje na originální voňavku Mandlové. Divadlo jich nabídne několik set kusů, lze je koupit na pokladně i při představení. Ve 30. letech se začaly vůně kombinovat z květů a nových umělých esencí.

"Již při vstupu do sálu bude parfém rozptýlen v hledišti, takže se diváci doslova prolnou do třicátých let. Na začátku dvacátých let se poprvé v historii začaly do parfémů přidávat syntetické molekuly jako třeba aldehydy, a právě těmi proslul světoznámý parfém Chanel No. 5. Na základě těchto nově vzniklých vonných látek se začaly stavět nové parfémy. A Adina Mandlová se stala v roce 1938 tváří francouzského parfému Charon, který propagovala a který inspiroval náš parfém," popsal Pilař.

Podle šéfa opery je zajímavé, že parfém připomíná vůni čistoty nebo čerstvě vypraného prádla. "Je to proto, že po druhé světové válce, když byl nedostatek přírodních látek pro parfemaci mýdel, pracích prášků a čisticích prostředků, se používaly vonné prostředky syntetické, které se ve třicátých letech používaly v parfumerii. Mnoha lidem může připomenout, jak vonělo čerstvě vyprané prádlo u nich doma, když byli děti," řekl Pilař.

Jihočeská opera dále uvede v dubnu v budějovickém kostele na Piaristickém náměstí Verdiho Requiem. V srpnu nabídne před českokrumlovským otáčivým hledištěm scénické provedení Händelova oratoria Mesiáš.