Při očkování lze podle Hamáčka využít volební infrastrukturu

Praha - V menších městech a obcích by se mohly při očkování proti covidu-19 využít volební místnosti a další infrastruktura, která se využívá při volbách. Novinářům to řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Návrh příslušné metodiky dnes Hamáček odeslal premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO).

Hamáček řekl, že podobně jako při volbách bude při očkování nutné za krátkou dobu dostat do určitého místa vysoký počet obyvatel. "My jsme v rámci toho na ministerstvu vnitra zpracovali materiál, který má pomoci ve druhé fázi očkování," uvedl. Až bude vyšší počet vakcín, mohla by se tak využívat volební infrastruktura.

Protože rozsáhlá očkovací centra budou hlavně ve větších městech, volební místnosti by se využily podle Hamáčka v jednotlivých okresech, menších městech a obcích. "Vzhledem k tomu, jak jsme schopni zvládnout organizaci voleb, tak bychom mohli z pozice ministerstva vnitra a Hasičského záchranného sboru přispět k proočkování obyvatel," uvedl.

V okresech bývá přes 100 volebních místností, řekl Hamáček. "Já si udělal velmi hrubou kalkulaci na městě, které dobře znám, Benátkách nad Jizerou. Voličů, tedy lidí starších 18 let, mají zhruba 5500," řekl. Pokud by se chtělo naočkovat 60 procent lidí, dorazilo by jich zhruba 3000. Pro šest volebních okrsků ve dvou dnech by to znamenalo naočkovat 250 lidí denně. "To je, myslím, zvládnutelné, byl by to příspěvek k těm velkým očkovacím centrům," uvedl.

Pokud by se v rámci ČR zvládaly očkovat čtyři okresy denně, bylo by možné proočkovat všechny zájemce do léta. "Z mého pohledu je to velmi ambiciózní, ale na základě té infrastruktury, kterou už máme vybudovanou a vyzkoušenou, velmi efektivní řešení jak populaci proočkovat," řekl.