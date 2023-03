Při nočních ruských útocích zahynulo nejméně sedm Ukrajinců, uvedly úřady

Kyjev - Nejméně sedm civilistů zahynulo při nočních ruských vzdušných útocích či ostřelování severu a východu Ukrajiny. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na ukrajinské úřady. Ruský raketový útok na město Kosťantynivka v Doněcké oblasti si podle nich vyžádal pět lidských životů, při ostřelování Sumské oblasti zahynuli dva lidé.

Podle serveru Ukrajinska pravda jedna ze střel S-300 zasáhla v Kosťantynivce v noci na dnešek takzvanou stanici nezlomnosti, které na Ukrajině poskytují útočiště pro civilisty. V troskách zahynuly tři ženy, které byly vnitřně vysídlené z Bachmutu, Časiva Jaru a vsi Opytne, další dva lidé utrpěli zranění, napsal web s odvoláním na prokuraturu Doněcké oblasti. Státní služba pro mimořádné události (DSNS) později informovala o pěti obětech - třech ženách a dvou mužích.

Dva lidé zahynuli a dalších deset jich bylo zraněno kvůli masivnímu ruskému ostřelování Sumské oblasti na severu Ukrajiny, informovala agentura Ukrinform s odvoláním na oblastní správu, podle níž Rusové v noci na dnešek ostřelovali hned několik obcí v regionu. Dva lidé zahynuli ve městě Bilopillja, které se ocitlo pod masivním útokem: Rusové podnikli letecký úder, 80 útoků ze salvových raketometů a 20 úderů dělostřelectva, píše Ukrinform.

O něco dříve Ukrajinska pravda informovala o ruském nočním útoku pomocí dronů Šáhed-136 íránské výroby na město Kryvyj Rih. Podle šéfa Dnipropetrovské oblasti Serhije Lysaka pět dronů v noci na dnešek zasáhlo své cíle a jeden stroj se ukrajinské armádě podařilo sestřelit. Zatím nejsou zprávy o obětech nebo zraněných kvůli útoku.

Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat mezitím podle Ukrajinské pravdy informoval, že Rusko v noci na dnešek podniklo na Ukrajinu vzdušné útoky pomocí různých zbraní, například naváděných leteckých bomb, střel Ch-31 nebo dronů, které útočí na cíle stylem kamikaze. Rusové podle Ihnata zaútočili už ve čtvrtek večer na Oděskou oblast, přičemž ukrajinská protivzdušná obrana dvě střely typu Ch-59 zlikvidovala.

Ukrajinci hlásí odražení osmi desítek ruských útoků na východě země

Ukrajinští obránci za uplynulý den odrazili 79 útoků ruských invazních sil, které své hlavní úsilí nadále soustředí na ofenzivní operace ve směru na ukrajinská města Lyman, Bachmut, Avdijivku, Marjinku a Šachtarske. Ve své pravidelné ranní operační zprávě to uvedl ukrajinský generální štáb.

"Nepřítel nepřestával útočit na Bachmut. Právě v okolí tohoto města se odehrála většina bojových střetů za poslední den," uvedlo mezitím velení ukrajinských ozbrojených sil s poznámkou, že ukrajinští vojáci odrazili útoky invazních sil v okolí obcí Orichovo-Vasylivka, Bohdanivka a Predtečyne v Doněcké oblasti. Neúspěšné útočné akce Rusů hlásí Ukrajinci také od osmi dalších obcí v této oblasti, včetně Avdijivky a Marjinky.

V záporožském a chersonském směru je nepřítel v defenzivě, zároveň ale ostřeloval řadu místních obcí, uvádí ukrajinský štáb. Rusové podle něj podnikli v uplynulém dni také zhruba čtyři desítky vzdušných útoků a použili salvové raketomety. Ukrajinská armáda mimo jiné podnikla 12 leteckých útoků na ruské jednotky a zařízení, uvedl Kyjev.

Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu není možné v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.

Ruské invazní síly se snaží dobýt Bachmut už řadu měsíců v nejvražednější pěchotní bitvě od druhé světové války, poznamenala dnes agentura Reuters. Její reportéři, kteří se nacházejí poblíž frontové linie severně od tohoto města, zaznamenali známky toho, že ruská ofenziva v regionu by mohla slábnout. Ve vsi poblíž severního okraje Bachmutu se podle nich - ve srovnání se situací o dva dny dříve - znatelně snížila intenzita ruského bombardování.

Zpomalení ruského postupu u Bachmutu by mohlo znamenat, že Rusko přesouvá své jednotky a zdroje do jiných míst, píše Reuters a připomíná čtvrteční poznatky britského ministerstva obrany, podle něhož Rusko zaznamenalo zisky severněji od Bachmutu a částečně znovu získalo kontrolu nad přístupovými cestami do města Kreminna v Luhanské oblasti. Intenzivní bitvy se podle agentury odehrávaly také více na jihu.

Podle ukrajinského vojenského analytika Oleha Ždanova ruské útoky u Bachmutu slábnou a invazní armáda přesouvá své snahy k jižněji položenému městu Avdijivka. Ruské síly jsou podle něj také aktivnější na severu v Charkovské a Luhanské oblasti, v centrálnější Záporožské a jihoukrajinské Chersonské oblasti.