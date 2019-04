Belfast - Při střelbě během nepokojů v severoirském Londonderry byla ve čtvrtek zabita 29letá novinářka. Policie hovoří o teroristickém případu a za možného pachatele označuje nacionalistickou organizaci Nová IRA. Výtržníci házeli na policisty zápalné láhve a další předměty, uvedla agentura Reuters.

Násilnosti ve čtvrti Creggan vypukly ve čtvrtek večer po policejní razii, jejímž cílem bylo zabránit útokům naplánovaným na nadcházející víkend. Výtržníci házeli po policistech desítky zápalných lahví a dvě auta zapálili, informovala agentura Reuters. Jistý ozbrojený muž několikrát vystřelil na strážce pořádku, přičemž zasáhl 29letou novinářku Lyru McKeeovou. Policie krátce po půlnoci oznámila, že tato žena zemřela. Podle agentury Reuters nebyla venku pracovně.

"Přistupujeme k tomu jako k teroristickému případu a zahájili jsme vyšetřování kvůli vraždě," oznámil zástupce náčelníka severoirské policie Mark Hamilton. "Předpokládáme, že za tím (za střelbou) jsou členové Nové IRA a tímto směrem povedeme v první řadě naše vyšetřování," dodal.

Tři desetiletí sektářského násilí v Severním Irsku mezi protestantskými unionisty a katolickými republikány, které si vyžádalo přes 3600 obětí, ukončila na velikonoční Velký pátek v roce 1998 mírová dohoda mezi oběma znesvářenými stranami. Nová IRA (Irská republikánská armáda) velkopáteční dohodu odmítá. Této skupině je přičítána odpovědnost za lednový výbuch auta v Londonderry, při kterém nikdo nebyl zraněn.

Severoirští politici upozorňují na to, že plány Británie odejít z Evropské unie by mohly mírovou dohodu podkopat a že pokud vznikne mezi Severním Irskem a Irskem klasická hranice, stane se terčem útoků skupin radikálních nacionalistů.

Lyra McKeeová pracovala na knize o případech zmizení mladých lidí, které se staly během tří dekád sektářského násilí, a mluvilo se o ní jako o vycházející hvězdě investigativní žurnalistiky. Před několika lety upoutala pozornost svým blogem, v němž psala o tom, jak pro ni coby lesbu bylo těžké vyrůstat v Belfastu, hlavním městě Severního Irska.

Zastřelená novinářka byla inspirativní a talentovanou autorkou

Rok poté, co se přestěhovala do Londonderry, mladá severoirská novinářka Lyra McKeeová napsala, jak se těší na "lepší časy, které jsou před námi, a na to, že už jednou provždy bude konec veškerých bombových i střelných útoků". Ve čtvrtek v noci, jen o tři měsíce později, 29letá McKeeová ve svém posledním vzkazu na twitteru zveřejnila fotografii z nepokojů v severoirském Londonderry s popiskem: "Derry dnes v noci. Absolutní šílenství." Chvíli poté ji zastřelil ozbrojený muž patřící k irským katolickým nacionalistům, který svou zbraní mířil na policii, napsala agentura Reuters.

Investigativní novinářka McKeeová, která se narodila několik let před uzavřením mírové dohody, byla podle přátel a známých vycházející hvězdou, velmi vzdělanou ženou a talentovanou autorkou, která i při psaní o náročných tématech nezapomínala na lidský rozměr. "Byla inspirativní myslitelkou a novinářkou," napsal na twitteru místopředseda irské vlády Simon Coveney. Zveřejnil rovněž záznam z debaty, na které McKeeová v roce 2017 vyzývala věřící a mladé lidi z řad homosexuálů a transgenderových osob (LGBT), aby spolu komunikovali a snažili se změnit náhled církve na osoby s jinou sexuální orientací.

Severoirská novinářka otevřeně hovořila i psala o tom, jaké to je vyrůstat jako lesbička v nepřátelském prostředí. Její příspěvek v blogu z roku 2014 nazvaný "Dopis mému čtrnáctiletému já" vyvolal tolik uznání, že byl podle něj natočen krátký film. Již v roce 2006 získala cenu pro mladé novináře a o deset let později ji ocenil i časopis Forbes, když ji zařadil mezi "30 talentů mladších 30 let", které je dobré v médiích sledovat. "Vášní McKeeové je naprosto se zabrat do témat, které ostatní nezajímají," napsal o ní tehdy Forbes.

V loňském roce podepsala McKeeová s britským vydavatelstvím Faber & Faber smlouvu na napsání dvou knih o případech zmizení mladých lidí, které se staly během tří dekád sektářského násilí.