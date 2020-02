Při nehodě rychlovlaku u Milána zemřeli dva jeho strojvůdci

Rychlovlak z Milána do jihoitalského přístavu Salerno dnes ráno vykolejil u města Lodi, vzdáleném asi 50 kilometrů od Milána. Dva lidé přišli o život, zraněných jsou tři desítky.

Řím - U italského Milána dnes časně ráno vykolejil vlak vysokorychlostní železnice. Při nehodě přišli o život dva strojvedoucí vlaku a 27 lidí bylo zraněno. Žádný ze zraněných není v ohrožení života. Informovala o tom agentura ANSA.

Vlak, který směřoval do jihoitalského přístavu Salerno, vyjel krátce po páté ráno z Milána. U města Lodi, vzdáleném asi 35 kilometrů od Milána, lokomotiva a první vagon ze zatím neznámých příčin vykolejily. Po nárazu do troleje vykolejil i druhý vagon a vlak poté narazil do budovy blízko kolejí. V době nehody bylo ve vlaku 28 cestujících, uvedla ANSA.

Po nehodě byl přerušen provoz na trati mezi Milánem a Boloňou, spoje jsou odkláněny na trať mezi Milánem a Piacenzou.

Příčina neštěstí zatím není známá. Na trati se dělaly údržbové práce a vyšetřovatelé nyní zjišťují, zda mohly být příčinou nehody.