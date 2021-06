Při nehodě pěti aut na poškozené D35 vznikla škoda za 1,2 mil. Kč.

Olomouc - Při sobotní nehodě pěti aut na dálnici D35 mezi Přáslavicemi a Velkým Újezdem na Olomoucku, kde kvůli vysoké teplotě znenadání praskla vozovka, vznikla škoda za více než 1,2 milionu korun. Dálnice je v tomto devítikilometrovém úseku stále zavřená, oprava poškozeného povrchu silniční komunikace zabere nejméně čtyři dny. ČTK to dnes řekl policejní mluvčí Libor Hejtman. Kvůli prasklé a zvlněné vozovce na dálnici D35 za Přáslavicemi ve směru na Ostravu v sobotu havarovala čtyři osobní auta a nákladní vůz, při nehodách utrpělo deset lidí lehčí zranění. Záchranáři zraněné ošetřili a některé převezli do nemocnice.

Nehoda se na D35 podle Hejtmana stala v sobotu krátce před 15:00, kdy čtyřiačtyřicetiletá řidička osobního vozidla nepřizpůsobila rychlost stavu a povrchu vozovky a dostatečně se nevěnovala řízení i provozu před sebou. "Vlivem vysokých teplot došlo k poškození dálničního povrchu, na což vozidla reagovala zpomalením až zastavením. Tuto situaci řidička přehlédla, na poslední chvíli při jízdě v levém jízdním pruhu strhla řízení vozidla vlevo, ale nestihla se dostatečně vyhnout vozidlu Škoda Yeti stojícímu před ní a narazila do něj," uvedl Hejtman.

Vozidlo Škoda Yeti bylo po střetu odmrštěno do pravého jízdního pruhu, kde narazilo do stojícího nákladního vozidla. "Řidička při úhybném manévru dále narazila do ocelových svodidel a do stojících vozidel Škoda Superb a Hyundai. Při dopravní nehodě byly zraněné osoby převezeny do Fakultní nemocnice v Olomouci. Policisté předběžně vyčíslili škodu na 1,225 milionu korun. Dechové zkoušky na alkohol byly u všech řidičů negativní," podotkl Hejtman.

Kvůli teplem poškozenému povrchu byla dálnice D35 mezi Přáslavicemi a Velkým újedem nejprve uzavřena ve směru na Ostravu. Zhruba po dvou hodinách od dopravní nehody byl uzavřen i dálniční úsek na Olomouc, kde také praskla vozovka. Dálnice D35 je nyní v úseku od 281. kilometru do 290. kilometru zcela uzavřena v obou směrech. "Objízdná trasa je značena a je svedena na komunikaci II/437 přes obce Přáslavice, Kocourovec a Daskabát. Doba uzavřeného úseku je odhadována na nejméně čtyři dny," podotkl Hejtman.